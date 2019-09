Desde la llegada de Friends al servicio de streaming Netflix un sinfín de nuevas audiencias se acercaron a una de las series más emblemáticas de la televisión, marcando así que sigue estando MUY vigente. Desde el hoy muchos tacharon a la serie como una difusora de un mensaje políticamente incorrecto que está lleno de estereotipos misóginos, racistas, gordofóbicos, etc., sin detenerse a pensar el cambio que generó para una nueva televisión. Se cometió el clásico error de juzgar una serie del pasado con la mirada crítica de la actualidad. Pero a pesar de esa crítica constante, ¿qué sigue haciendo de Friends un éxito innegable que ha perdurado por 25 años? En primer lugar el concepto en el que se basa la misma serie: amistad. Hay una frase popular que dice “la familia no se elige, pero los amigos sí”, y con base en eso Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross formaron una familia por elección que demuestra que pese a todo, siempre están unidos. Con este simple punto, la serie sigue generando empatía en nuevas generaciones y lo seguirá haciendo porque al final nunca pasa de moda.

En segundo lugar, y muy de la mano con el anterior, vemos las personalidades bien definidas de cada uno de los protagonistas, lo que hace que cada uno sea muy identificable por su audiencia, misma que puede generar mayor o menor empatía de acuerdo a que tanto te pareces o no a cierto personaje: puedes ser “la chica fresa” del grupo como Rachel; o el erudito como Ross; la despistada como Phoebe; el guapo, ligador, pero muy tonto como Joey; la controladora como Monica; el siempre bromista como Chandler. Tampoco importa si no encajas completamente en uno, siempre encontrarás algo de alguno para identificarte. El uso de estereotipos juega a favor de la historia.

El tercer punto, y el que muchos pueden pasar por alto, es el tema de la independencia. La serie comienza cuando todos ellos tienen de 25 a 28 años promedio, en una etapa donde han comenzado a vivir su libertad familiar, financiera y, por supuesto, amorosa/sexual. Ese momento de la vida, al menos hasta la primera emisión de la serie, había sido poco explorado en la televisión o visto a través de personajes secundarios, lo cual no generaba la misma relevancia. Esto dio paso a un sin fin de tramas en las que se exploran el crecimiento que tiene cada uno hacia la vida adulta. Desde mostrar relaciones amorosas casuales de una noche –situación que escandalizaba en ese momento–, relaciones con gente mayor o menor de edad hasta el planteamiento de ideas como la friendzone (término que los millenials más jóvenes y la generación posterior adoptaron como si fuese suyo) y muchas más, Friends dio vida y presencia a una generación que parecía estar pérdida o inexistente dentro de la televisión y fuera de ella como televidentes que se refugiaban en series para niños y adolescentes, como Beverly Hills 90210, o en series para adultos y adultos mayores donde convivían Seinfeld, Mad About You y Frasier, solo por mencionar algunas.

Y aunque este misma característica ya no impacta de la misma manera a las nuevas generaciones acostumbradas a otra televisión, lo que sí impacta es su atemporalidad, y este es el cuarto punto. No importa la época, la base de cualquier amistad e incluso las situaciones que viven son las mismas en todas las generaciones, por lo cual sigue conectando con la audiencia. Al ser una serie pre-celulares y conexiones a internet se da el lujo de explotar el contacto entre los protagonistas al máximo sin necesidad de basar todo en una fiebre que puede cambiar en unos años y que el chiste se vuelva sólido con el paso del tiempo y no una referencia del momento. Regresando al análisis a través del tiempo, claro que podemos notar muchas conductas erróneas dentro de su historia. Pero fue la misma serie la que planteó esas dudas y cambios a través del subtexto. Prueba de ello es la homofobia de Ross, la cual se trabaja a tal punto que él termina siendo clave en la boda de Carol, su ex-esposa, y Susan, o a través de Rachel, donde conocimos el empoderamiento total de la mujer al ver a una chica rica sin plan de vida transformarse en una mujer empoderada dentro de la industria de la moda.

Muchos hablan de la poca o nula presencia de gente de color. Claro que esta inexistencia es producto de su tiempo. La gente de otra raza parecía no ser bien vista para protagonizar una serie, salvo que esa historia fuese de nicho como se planteaba en The Fresh Prince of Bel-Air. Aún con ello lidiaron con personajes como Paolo, Julie, Charlie, etc. Así se podría seguir con un sinfín de temas que se pueden revisar episodio a episodio, temporada tras temporada. A través de su comedia, Friends sigue llegando a un nuevo público que se deja sorprender por esa narrativa profunda o por la simpleza de sus chistes, mismos que logran autocriticarse al preguntarse por qué siempre van a por un café. Esta comedia no morirá y es precisamente que todo esto sigue haciendo que este sea uno de los programas más referentes de la televisión y por lo tanto el mejor show de la historia.