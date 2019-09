Hoy 22 de Septiembre de 2019 la sitcom Friends cumple 25 años de su primer capítulo al aire. Estamos más que emocionados de celebrarlo porque es una sitcom que ha marcado tendencia y tiene muchos momentos épicos que después de tanto tiempo se sigue recordando con mucho cariño.

10 temporadas, 236 episodios: hoy trataremos con mucho esfuerzo de elegir el mejor capítulo por cada temporada pero dejando de lado los clásicos. Sabemos que los momentos más emblemáticos de la serie ya tienen un lugar especial en tu corazón, como how you doing, pivot, we were on a break, they don’t know that we know. El propósito de esta lista es reenamorarse con las aventuras de estos 6 amigos.

Temporada 1 Capítulo 7 – The One with the Blackout

En Nueva York surge un apagón que deja a toda la ciudad a oscuras. Chandler se queda atrapado en un cajero automático con la supermodelo Jill Goodacre; Joey, Mónica, Phoebe, Ross y Rachel se ponen a jugar en el departamento. En un momento Ross trata de invitar a salir a Rachel hasta que un gatito se interpone entre los dos: termina siendo la mascota de Paolo, el italiano. Cuando regresa la luz Rachel y Paolo se terminan besando… Justo en el corazón.

Temporada 2 Capítulo 14 – The One with the Prom Video

Joey le da un brazalete de la amistad a Chandler que él odia. Luego de tantas peleas entre Rachel y Ross, él está angustiado porque quiere salir con ella y Phoebe lo convence que va a pasar porque “she’s your lobster”. Los papás de Mónica van a su departamento y le traen sus cosas, entre ellas un videotape que tiene el baile de graduación de Rachel y ella. Uno de los capítulos más emotivos.

Temporada 3 Capítulo 9 – The One with the Football

Es día de acción de gracias y los chicos deciden jugar un partido de fútbol, aunque Ross y Mónica no tienen permiso porque hace 12 años pelearon en la Geller Cop. Chandler está triste porque recientemente terminó con Janice. Al final deciden jugar por el trofeo que es un troll arriba de un pedazo de madera: los equipos son Ross, Chandler y Rachel VS Mónica, Phoebe y Joey.

Temporada 4 Capítulo 12 – The One with the Embryos

La pollita de Joey y Chandler está cambiando a gallo y el ruido ya tiene cansadas a Mónica y Rachel. Phoebe está lista para recibir los embriones y poder quedar embarazada. En este capítulo Joey sabe que es el día de lavandería de Mónica. Joey y Chandler creen conocer mejor a Mónica y Rachel. Apuestan 100 dolares para saber quién conoce mejor al otro. La cosa se pone intensa y terminan subiendo la apuesta: si ellos ganan se quedan con el departamento; si ellas ganan se deshacen de la pollita y el pato. Al final ellas pierden y Phoebe logra quedar embarazada.

Temporada 5 Capítulo 8 – The One with all the Thanksgivings

Algo que tenemos que reconocer de Friends es que tienen de los mejores capítulos de Acción de Gracias. En este capítulo después de la gran y llenadora cena de Acción de Gracias, quedan tan exhaustos que deciden platicar y agregar un comentario por lo cual están agradecidos: Joey y Phoebe son graciosos; Rachel platica del peor día de Acción de Gracias de Mónica. Lo mejor de este capítulo es TODA la historia de Mónica y Chandler y, por supuesto, la primera vez que él le dice que la ama.

Temporada 6 Capítulo 17 – The One with Unagi

Phoebe y Rachel toman clases de defensa personal; Ross presume que tomó clases de KA-RA-TE y llegó a un nivel de intenso… UNAGI. Joey trabaja en la cafetería y necesita dinero, quiere hacer otra vez experimentos con su cuerpo pero en esta ocasión necesita a un gemelo. Mónica y Chandler deciden festejar San Valentín tiempo después y celebrarlo con regalos hechos por ellos mismos.

Temporada 7 Capítulo 14 – The One Where They All Turn Thirty

Llega el cumpleaños #30 de Rachel y para esta fecha ya TODOS cumplieron esa edad. Es un capítulo donde se nos enseña cómo lo tomaron cada uno llegar a ese número: Ross comprándose un convertible, Joey llorando todo el tiempo (y llorando en los cumpleaños de todos), Mónica llegando borracha a su fiesta sorpresa, Phoebe cumpliendo sus metas PERO descubriendo que en realidad ya tiene 31 y perdió un año de vida.

Temporada 8 Capítulo 4 – The One with the Videotape

Mónica y Chandler regresan de su luna de miel; en el viaje se hacen amigos de otra pareja que también son recién casados y viven en Nueva York. A lo largo del capítulo piensan que les dieron un teléfono falso y hasta dudan de la identidad de esas personas. Todos ya saben que Rachel está embarazada de Ross pero quieren saber cómo y cuándo pasó: Rachel dice que Ross se le insinuó y Ross dice que fue al revés, a lo que confiesa que tiene grabado exactamente cómo sucedió y todos quieren ver el video.

Temporada 9 Capítulo – The One with the Lottery

Chandler busca una nueva área para desarrollarse profesionalmente en mercadotecnia. Después de varios meses de prueba llega el día en que solamente 3 personas ocuparán un puesto en la empresa. Joey les platica sobre la idea de comprar boletos de lotería y todos deciden entrar a jugar menos Ross. Al final hay discusiones sobre la cantidad de boletos y sobre lo que cada uno haría si ganara. El punto es que Phoebe termina presionando con tirar los boletos a la calle, que solo disfruten de la experiencia porque obvio van a ganar, cuando una paloma la ataca y termina tirando el bowl con los tickets de lotería. Al final solo ganan 3 dólares pero Chandler consigue un mejor puesto.

Temporada 10 Capítulo 11 – The One Where the Stripper Cries

Es la despedida de soltera de Phoebe, Mónica y Rachel le organizaron algo súper fancy y ella quiere una fiesta grotesca. Llega un stripper que es nada de lo que pensaba Phoebe pero al final les concede un último baile. Joey está en un concurso de televisión llamado Pyramid en donde todo le sale MUY mal. Ross y Chandler van a una reunión de ex alumnos de la universidad: deciden romper el pacto y recordar los buenos momentos de la época. De esta manera y por última vez podemos ver a Mónica, Rachel, Ross y Chandler de los años 80. Ver Bailar a Mónica de esa manera VALE LA PENA TODO EL CAPÍTULO.