¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor temporada de Friends? Espero que no lo hayas hecho nunca porque tomar esa decisión puede no ser tan fácil como parece y menos cuando decides hacer un ranking de la peor a la mejor temporada. Los recuerdos de toda la serie vienen de inmediato a pelear por llevarse el puesto número 1 y eso sin duda es un gran dolor de cabeza. Pero después de revisar la serie por enésima vez –no por obligación, siempre por gusto– llegué a una conclusión de cuál es mejor y por qué.

¡Celebremos de esta manera los 25 años de Friends, la comedia más emblemática de la televisión!