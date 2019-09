Cuando se estrenó hace 25 años, no había forma de que alguien pudiera haber anticipado que Friends se convertiría en un fenómeno de la cultura pop (y seguiría siendo uno hasta el día de hoy). Al relatar las vidas y los amores de un grupo de veinteañeros que intentaban abrirse camino en la ciudad de Nueva York , Friends tocó temas comunes de la vida, el amor y la edad adulta, sin rehuir nunca temas difíciles o historias realmente extrañas.

Sin embargo, lo que ha hecho que la serie continúe significando mucho con el tiempo es su increíble nivel de humor: no olvidemos que es una sitcom y sus personajes principales han llegado a ser los más queridos e icónicos en la historia de la comedia y la televisión. Pero, nobleza obliga, no todos los 6 amigos son igualmente graciosos. Por eso, en esta lista los rankeamos, del menos al más humorístico.

6 . Rachel

5 . Monica

El caso de Monica es tal vez el más extraño. Tenía TODO para ser la más graciosa del elenco, pero algo falló. ¿Qué? Ser más secundaria que el resto. Pero, ¿por qué decimos esto? Está condenada a ser acompañante por siempre: no forma parte de la pareja estelar, digamos, y como verán en el podio de este ranking, jamás podría superar a los 3 grandes humoristas del show.

4 . Ross

Ross es un profesor totalmente distraído, tanto literal como metafóricamente. Sus interacciones con sus amigos pueden ser molestas, dada su tendencia a ser autocrítico y egocéntrico, todo al mismo tiempo, pero muchos de los momentos más emblemáticos de la serie nunca hubiera sucedido sin él. No está mejor ubicado en la lista por tanta seriedad que la misma pluma le otorgó.

Ross Geller es quizás mejor descrito como un personaje que es divertido simplemente porque no lo es. Un nerd total, socialmente incómodo hasta el punto de la incredulidad, Ross sobresale al poner el pie en la boca. También se destaca por tener berrinches que la serie ridiculiza y trata con los toques más ligeros, incluso cuando finalmente ha tratado a Ross y sedado por problemas de ira.

3 . Phoebe

Oh, Phoebe . ¿Cómo describir qué es lo que hace que la niña de las flores de Lisa Kudrow con un lado oscuro sea tan escandalosamente hilarante como ella? Quizás sea un buen comienzo. Cuando comenzó la serie, Phoebe estaba claramente destinada a ser una especie de hippie aireado, un personaje de un mundo totalmente diferente al de todos los demás miembros del grupo. Con el tiempo, las capas se despegaron y revelaron cuán complejo y ocasionalmente aterrador es realmente Phoebe . Nada de eso habría sido posible, o tan consistentemente hilarante, sin el trabajo de amor de Kudrow .

2 . Joey

1 . Chandler

¿Podría ser más divertido? Chandler, interpretado por Matthew Perry es, por lejos, el mejor personaje que no dio Friends. En sus propias palabras, Chandler es un desesperanzado, se siente incómodo y desesperado por amor. Un personaje que podría haber sido un hombre de negocios aburrido se convirtió en un ícono matizado, autocrítico e instintivo, gracias a la comprensión total de Perry.

Todo Chandler es una fuente garantizada de risa, es casi imposible no reír en cuanto entra en escena. Si esa no es la marca de un verdadero icono de comedia, no estamos seguros de qué es.