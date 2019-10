Durante todo el mes de Septiembre , Friends ha sido el tema de conversación de todos los que nos enamoramos con las historias de estos 6 amigos de Nueva York . Nos regalaron tantas risas, tantas frases y tanto cariño que es muy abrumador pensar que todo esto cumple 25 años de existencia. ¿Quién no soñó con vivir en el departamento de Monica o tomar una taza de café en Central Perk ? ¿O tal vez saber todos los mensajes del pizarrón del departamento de Joey y Chandler ? Durante los 236 capítulos que duró la serie, la amistad de estos 6 siguió intacta.

A pesar de ser una comedia, las siguiente escenas nos tocaron el alma y no podemos negar que más de una nos hizo llorar.

1 . Ross se entera que será papá

Durante la primera temporada la vida de Ross es un caos total: se acaba de separar de su esposa porque le confiesa que está enamorada de una mujer, ella le dice que está embarazada y comienza a obsesionarse con invitar a salir a Rachel, quien recientemente regresó a su vida. Cuando le llega a noticia del embarazo de su ex, él cree que no está listo para ser papá, y menos compartir paternidad con la novia de su ex esposa, pero al momento de escuchar el latido de su primogénito, sabe que su vida cambiará para siempre.