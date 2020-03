Esta buena propuesta de aventura y fantasía medieval de Netflix se cae rumbo al final – The Letter for the King

El mundo está lleno de buenas intenciones, y así pasa con la nueva producción de fantasía y aventura medieval de Netflix, The Letter For The King (Carta al Rey), una serie con una muy buena propuesta, pero que no termina de cuajar rumbo al final debido a la corta duración de su temporada, los errores en el guión y su clasificación familiar.

Basada en la novela holandesa homónima, la ficción sigue a Tiuri, un joven aprendiz de Caballero, que debe entregar una carta al Rey de su nación, sin develar a nadie el contenido de la misma. En su camino, se ve envuelto en una profecía mágica que anuncia el surgimiento de un héroe capaz de derrotar al despiadado príncipe, quien amenaza con sumergir al mundo en la oscuridad.