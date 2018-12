Casualmente, esa es la misma cifra que los seis protagonistas reciben actualmente por concepto de regalías de acuerdo a un reporte de una comunidad de fanáticos de la serie que hay en Reddit, información que recoge Comicbook.com . Pero la cifra dada a los seis amigos no es casualidad, ya que se estima que la serie genera $1 billón de dólares a la Warner Bros.

Se estima que actualmente la cuenta bancaria de Lisa Kudrow ronda en la de $70 millones de dólares; Matt LeBlanc y Matthew Perry con $80 millones; David Schwimmer con $85 millones; Courtney Cox con $120 millones; y Jennifer Aniston, superando a todos notablemente, con $220 millones.

Lo que podría darle al elenco el lujo de no trabajar más, cada uno de los seis protagonistas ha continuado con su carrera, aunque no con el éxito de la famosa sitcom de los ’90s. ¿Será que el revival de la serie también es parte de un factor económico del cual Warner Bros. no quiere pagar por el momento?