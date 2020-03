Esta es la interesante solución que Universal ofrece al problema del cine por el Coronavirus

Esta semana, Universal Pictures dio a conocer una innovadora medida que tomarán respecto de sus próximos estrenos en el cine. Debido a que la pandemia ha hecho que se cierren cines y que la gente prefiera ver cosas en sus casas, hay que buscar otras opciones. Básicamente, Universal dijo “si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña” y lo que hará será poner a la venta sus próximas películas para que la gente no tenga que moverse de sus casas. Simplemente las alquilarán por un determinado tiempo (48 horas) al precio de 20 dólares (caro, sí). A partir de este viernes, Universal pondrá a la venta The Hunt y The Invisible Man. Ambas estarán disponibles para ser alquiladas en Apple, Amazon y otros servicios de streaming. Lo mismo sucederá con Trolls World Tour a partir del 10 de Abril. Una idea genial de la que otros estudios pueden aprovecharse e incluso mejorarla.

Disney es un caso diferente. El estudio tenía algunos estrenos muy grandes que debió suspender, uno de ellos Mulan, la película live-action que luce fantástica. La primera reacción fue posponer su debut, pero ¿qué pasaría si usan su recién lanzado servicio de transmisión? Generarían un montón de nuevos suscriptores. A diferencia de No Time to Die y Peter Rabbit, aún no se ha fijado una nueva fecha de estreno, lo cual es bastante util en este caso. Y no sería solo eso: The New Mutants y Black Widow también fueron pospuestas, por lo que Disney+ podría aprovechar esto para ganar una impresionante cantidad de suscriptores añadiendo tres cintas muy interesantes a su catálogo. El servicio cuesta 8 dólares al mes, pero la compañía podría idear un plan para sacarle un mayor provecho.

A Quiet Place 2, por ejemplo, es un caso muy similar a este. Paramount no tiene un servicio de streaming propio pero sí tiene acuerdos con otros. Por lo tanto, si lo desean, pueden hacer lo mismo que Universal y tratar de generar dinero de esta forma. Solo que deberían bajar un poco el precio, 20 dólares es MUCHO DINERO para un solo film. Por último, tenemos películas que no son estrenos gigantes, pero que también se verán afectadas, como The Lovebirds, A Hidden Life, I Still Believe y A Score to Settle, entre otras. Ellas ya no tienen que vivir a las sombras de Mulan y pueden generar una buena cantidad de dinero si aprovechan plataformas como Netflix, el rey del streaming al que le vendría muy bien una actualización en su catálogo.

En definitiva, estas son propuestas temporales para que las películas generen dinero y para mantener a las personas entretenidas en sus casas, lo cual es lo más importante de todo. Puede que los estudios aún no se animen a hacer esto con sus grandes estrenos (No Time to Die es de Universal, pero no se estrenará en formato digital), pero si los casos de Coronavirus no frenan, es algo que realmente deberán evaluar.