Esta es la única razón por la que Walk with Us no está dentro del top 5 de episodios de la serie – The Walking Dead

No se dejen llevar solamente por el título; ya lo dijimos en el recap y lo repetiremos hasta el hartazgo: Walk with Us es el mejor episodio de The Walking Dead en años. Sí, sin anestesia, EN AÑOS. La serie venía muy mal hasta que Angela Kang se hizo cargo de ella y le está dando un giro genial. Pero, ¿realmente este episodio debería estar entre los 5 mejores de la serie? Rotundamente no.

No nos olvidemos de algo: The Walking Dead DEBE tener muertes espectaculares más allá de una trama centrada en el ser humano y su lucha ética y moral en el mundo apocalíptico. Ok, en Walk with Us se va Alpha de una manera MEGA épica, sí, ya lo dijimos también varios artículos, pero eso no alcanzó para que la trama sea redonda. ¿Por qué? Por el ataque de Los Susurradores a Hilltop. ¿Cómo puede ser que una horda de esa magnitud y muchísimos proyectiles no hayan causado más muertes clave para la trama? ¿Cómo puede ser que Lydia y Aaron, los dos más comprometidos por estar fuera del grupo principal al escaparse, se hayan escapado así de fácil?

Y es que las dos muertes que acompañaron a la de Alpha en Walk with Us no hacen mucho ruido.