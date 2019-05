Esta es la verdadera inspiración detrás del Escorpión, el arma para asesinar dragones – Game of Thrones

En The Last of the Starks fuimos testigos de cómo Rhaegal perdía la vida a manos de Euron Greyjoy y el famoso Escorpión. A este artefacto ya lo habíamos conocido en la séptima temporada cuando el propio creador se lo presentó a Cersei. Fue utilizado por primera vez en batalla en el episodio titulado The Spoils of War y Bronn fue el encargado de disparar. En esa oportunidad no fue un arma mortal ya que solo hirió a Drogon mientras que en esta oportunidad fue letal para Rhaegal.