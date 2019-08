Esta es una película que los niños amarán pero…

Desde que The Lego Movie (2014) probó que era posible realizar películas basadas en juguetes, distintas marcas han puesto en marcha sus proyectos cinematográficos. Y aunque The Lego Movie agotó su originalidad con su secuela y algunos spin-offs que nunca igualaron la calidad de la primera cinta, todavía no existe una señal de que las grandes compañías de juguetes y juegos de mesa vayan a cancelar sus proyectos en cine en un futuro cercano. Para que se den una idea, en los próximos años podremos ser testigos de filmes inspirados en Barbie, Clue, Hot Wheels y Monopoly, por mencionar algunos. Mientras esos proyectos se consolidan, este fin de semana llega Playmobil: The Movie (Playmobil: La película, 2019) a las salas de cine mexicanas. Esta cinta (inspirada en los juguetes del mismo nombre que en la vida real podrían considerarse como la competencia directa de Lego) usa la animación como una metáfora de los conflictos que los protagonistas tienen en el mundo real. No obstante, el cómo los protagonistas llegan a la tierra de los Playmobil no ocurre de forma tan sutil e innovadora como sucede en Lego y, por el contrario, la historia refiere a la posibilidad de un suceso mágico para explicar cómo los personajes humanos se convierten en pequeñas figuras de plástico.

El resto de la trama es sencilla de explicar: Marla (Anya Taylor-Joy) es una joven que tiene el sueño de explorar el mundo, pero tras la muerte repentina de sus padres, ella se queda a cargo de Charlie (Gabriel Bateman), su hermano pequeño. Como es de esperarse, este evento cambia drásticamente el futuro que Marla imaginó para ella, convirtiéndola en una adolescente demasiado madura para su edad. Sin embargo, gracias a la inocencia (e imprudencia) de Charlie, ambos tendrán la oportunidad de recordar la importancia de la imaginación en un mundo que los ha obligado a olvidar cómo divertirse y vivir la vida al máximo.

Es imposible no pensar en The Lego Movie mientras se ve Playmobil: The Movie. Independientemente de la cronología del estreno de estas cintas, la historia de Playmobil resulta genérica desde su conflicto. Asimismo, la animación del filme remite a una época más antigua, lo cual resulta sorprendente en un género donde estudios como Pixar, Illumination y Laika han llevado sus respectivas técnicas y tecnologías a límites que antes resultaban imposibles. En lo que refiere a la versión en español, Darío Yazbek (La casa de las flores) falla en destacar su star power dentro de la historia gracias a un doblaje que deja mucho que desear. Con su trabajo de voz, Yazbek nunca logra darle una personalidad única a Rex Dasher, personaje secundario que más llama la atención, que demanda una presencia más imponente entre todo el elenco y que al menos en español, es eclipsado por las voces de otros actores. Igualmente, tomando en cuenta que en México se desconoce el guión original en inglés, la comedia se percibe bastante plana, compuesta por gags y chistes que solo serán satisfactorios para un público muy, muy pequeño.

Veredicto

Playmobil: The Movie es una buena excusa para llevar al cine a los más pequeños de la casa, pero a diferencia de The Lego Movie, este filme nunca puede igualar la originalidad y la hilarante comedia de su rival en el cines y en la vida real. El conflicto central y la predecible resolución de la historia, así como el humor blanco que maneja no serán en absoluto atractivos para los adultos que sirvan como acompañantes de los niños y considerando que en México la cinta solo estrenó con copias dobladas a nuestro idioma, el boleto tampoco da la oportunidad de escuchar las voces de Adam Lambert y Meghan Trainor (quienes interpretan algunas canciones del soundtrack), Daniel Radcliffe y Anya Taylor-Joy. Si Playmobil: The Movie es un indicador del futuro de este tipo de proyectos, es muy probable que la maldición de las adaptaciones de videojuegos en el cine también continúe con las películas inspiradas en juguetes y juegos de mesa de nuestra infancia.