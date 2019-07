Esta leyenda no es lo suficientemente terrorífica para sobrevivir al paso del tiempo

The Golem ( Gólem: La leyenda , 2018 ) es una adaptación de la leyenda judía que habla sobre un ser antropomórfico que es creado a partir de barro o lodo para proteger a quien lo invoca. Una especie de Frankenstein con tintes religiosos, el golem es usualmente asociado con caos y destrucción, características que retoma la cinta dirigida por Doron y Yoav Paz ( Jeruzalem ) para crear una historia dentro del género de terror que no siempre es efectiva, pero que estructuralmente es impecable.

Lo más impresionante de The Golem es la estructura impecable que muestra en su guión en lo que refiere al entramado de la historia. Los personajes tienen motivaciones creíbles y la presencia del golem tiene un subtexto que está ligado al conflicto interno de Hanna y su incapacidad para dejar ir a su hijo muerto. El inicio, desarrollo, clímax y conclusión están correctamente delimitados y desde un punto de vista técnico, son satisfactorios.

No obstante, la eficaz técnica no es sinónimo de una cinta que atrape al espectador desde un inicio y tampoco de un filme de terror que dé miedo, ya sea por lo que se ve en pantalla o por aquello que sugiere con los temas que trata la historia. The Golem carece de las herramientas visuales necesarias para apoyar todas las ideas que el guión tiene, haciendo del proyecto un esfuerzo regular que satisfará a la audiencia en general, pero que definitivamente dejará con ganas de más a los fans del terror. Las pocas veces que la película deja ver su naturaleza, los elementos visuales (la sangre, el golem, por ejemplo) que la acompañan no impactan en absoluto. Asimismo, aunque se sugiere que esta es un aldea remota en donde algunos de sus habitantes practican rituales esotéricos y mágicos, la atmósfera nunca sustenta esta afirmación y hace del espacio otro elemento que el filme desperdicia para crear una sensación de miedo en el público.