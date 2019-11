Esta maravillosa serie se merece más temporadas y aquí te contamos porqué – Anne With an E

Hace tiempo escribí para Spoiler Time 12 lecciones (de las muchas) que Anne With An E me había dejado a mí y a los espectadores con sus primeras dos temporadas, así que enterarme de la finalización de la serie (o mejor dicho cancelación, pues ni la showrunner ni el elenco sabían que la tercera temporada marcaría el final de la serie), me ha dejado destrozada. Esta maravillosa serie canadiense basada en los libros de Lucy Maud Montgomery, brilla por ser diferente a las demás coming of age del momento (aunque SKAM y Euphoria han hecho un gran trabajo) porque inserta temas actuales en una producción ambientada a finales del siglo XIX.

Es impresionante cómo Anne With an E ha logrado tocar los corazones de miles y miles de fans alrededor del mundo que, en menos de 24 horas, tras la noticia de la cancelación, posicionaron el hashtag #RenewAnneWithAnE en el primer lugar de tendencias globales en Twitter, generando 1 millón de tweets (al momento de redactar este texto van 2 millones de tweets). Este amor a la serie se debe a que no solo presenta un elenco diverso, sino que detrás de cámaras tiene a mujeres directoras y escritoras, como la propia showrunner de la serie, Moira Walley-Beckett.

En sus episodios, la serie habla sobre el empoderamiento femenino, el racismo, el sexismo, el machismo, la violencia familiar, los roles de género, la homofobia, la autoestima, el acoso escolar, el abuso sexual, los derechos humanos, el poder del perdón, la amistad, la familia, los diferentes tipos de amor, etcétera. ¡Podría seguir esta lista! Si bien otras series han abordado todos esos temas que anteriormente he mencionado, ninguna lo ha hecho tan hermosamente como Anne With An E. Esta serie nos invita a soñar, superarnos y reflexionar sobre diversas problemáticas que afectan a la sociedad en el día a día. Anne, interpretada majestuosamente por Amybeth McNulty, no es la protagonista perfecta, pero sí la que necesitamos. Ella es una chica que se preocupa por los demás, pero que también comete errores y aprende de ellos. ¡Y qué mejor que verla crecer, superar cada obstáculo y defender sus ideales ante un mundo lleno de prejuicios!

Es por eso que creo fervientemente que debe haber más temporadas de la serie y así demostrar al mundo que las producciones televisivas además de ser entretenidas nos pueden enseñar algo positivo y que podamos transmitir a otros. Anne With An E representa el poder del amor y la imaginación, por eso si aún no has visto la serie, te pido que le des una oportunidad ahora que la tercera y última temporada llegará a Netflix el 3 de enero de 2020.