Esta película te guiará para saber qué tan moderna es tu relación de pareja

Seguimos en Febrero, el Mes del Amor… pero también del desamor y la introspección. Sí, porque si bien a esta temporada se la recrea a puro cariño, muchas veces el enfoque no suele estar dado hacia otra persona, sino a uno mismo, a los más profundos sentimientos y anhelos personales. Y más aún hoy con tanto cuestionamiento a los mandatos tradicionales. Porque, ¿acaso todo lo establecido es lo correcto y seguro?

Emma Roberts (American Horror Story) y Michael Angarano (This Is Us) responden esa pregunta y muchas más en In a Relationship (En Pareja), una comedia romántica sobre las complejidades de las relaciones actuales de pareja que podrás ver hoy a partir de las 10 PM (MEX) por TNT.