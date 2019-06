La serie se divide en partes o argumentos. Por un lado, el comienzo de todo es el trasplante de corazón que recibe Sasha Yazzie y cómo a partir de ese momento su vida comienza a cambiar. Por otro lado, son importantes los eventos que fueron sucediendo la noche del trasplante ya que esa no fue una noche típica: hubo 58 nacimientos y una gran tormenta además de lo que le ocurrió a Becky , la donante. Se deben destacar también los sucesos que atraviesa Sasha a partir del trasplante ya que su vida cambia por completo. Los Lefevre quieren incluirla en su círculo al llevar el corazón de su hija, y es por eso que le brindan una beca y bastante ayuda económica. Y ahí el click: Sasha comienza a sentir todo lo que sentía Becky . Es así que resolver la muerte de la donante es algo que la obsesiona y que poco a poco la haga transformarse en ella, llegando finalmente a obtener una gran verdad.

En paralelo tenemos también una Fundación llamada a Anexo de la que los padres de Becky (y gran parte de su entorno) forman parte. Anexo será lo que una, de cierta manera, la historia, ya que está detrás de todo: al final de la temporada podemos entender cómo la Fundación Anexo mueve los hilos y Ben Lefevre fue quien entregó a su hija, porque Becky fue utilizada en un ritual donde fue lastimada y violada. Luego de esto todo empezó a cambiar y el mal comenzó a crecer en ella y también las tendencias suicidas, causa de su fallecimiento. Traspasando su actitud al cuerpo de Sasha , la trasplantada no vence al mal, digamos, pero entiende lo sucedido y logra también la autonomía sobre su cuerpo y su mente.

El guión nos recuerda mucho a otras producciones del género como Stir of Echoes (1999) o Gothika (2003) donde los espíritus se hacían presentes para resolver lo traumático que había sido su muerte. Claro, no es del todo original, pero sí hay que buscar su cuidado en cuanto a simbología: a lo largo de los 10 episodios veremos todo tipo de símbolos, no solo los ligados a la Fundación Anexo sino también a los propios de la tribu a la que pertenece Sasha; detrás del trasplante había algo mayor, el invocar una gran fuerza oscura.