Esta serie devela un juego muy particular entre 4 extraños MUY extraños – Dispatches from Elsewhere

El comienzo de Marzo nos trajo una nueva serie de AMC titulada Dispatches From Elsewhere, creada por Jason Segel, basada en el documental The Institute de Spencer McCall, que habla sobre la obra de Jeff Cull. Su historia misteriosa, visualmente muy lograda, tiene un elenco que sorprende por su carisma, encabezado por el mismo Segel, Eve Lindley, Sally Field, André Benajmin (tal vez más conocido como André 3000, uno de los miembros del grupo de hip hop Outkast) y Richard E. Grant. A continuación, te contaremos un poco de qué va este nuevo show que poco a poco se va ganando su lugar a fuerza de su propia extrañeza.

Con unos pocos episodios estrenados, todavía resulta algo difícil definir la trama de Dispatches From Elsewhere. En el centro de la cuestión parecería haber una batalla que viene desde siempre entre The Jejune Institute y la gente de Elsewhere por Clara, una misteriosa chica que está desaparecida y que es la mente brillante detrás de descubrimientos bastante alocados y bizarros que lindan un poco con el terreno de la magia. Elsewhere aparece para captar a una cantidad bastante grande de extraños para que los ayuden con su búsqueda. Entre ellos, tendremos a Peter, interpretado por Segel, un hombre gris, apático, que vive encerrado en su rutina sin sentir absolutamente nada. La aparición de Elsewhere será lo que interrumpa este hastío, lanzándolo en una aventura extraña y misteriosa. Será esta aventura la que una a Peter con Simone (Eve Lindley), una mujer trans que aprovecha esta suerte de juego entre Elsewhere y el Instituto Jejune para superar sus propios sentimientos de soledad. Simone es una suerte de Amelié posmoderna, con un costado tierno y raro que enamora inmediatamente a Peter.

Junto a Peter y Simone también tendremos a Fredwynn y a Janice. El primero, obsesionado con la búsqueda de patrones, encontrará difícil creer en la propuesta casi mágica que les hace Elsewhere, por lo que se dedicará a intentar demostrar que es todo una conspiración. Janice, por otro lado, interpretada por la increíble Sally Field, una mujer algo mayor que el resto, con una visión algo más maternalista y que cree que todo es un engaño. El gran enemigo parece ser Octavio Coleman, esquire, quien es la cabeza del Instituto Jejune y, también, oficia de narrador, interpretado por Richard E. Grant. Entre las cuatro visiones bastante dispares de estos personajes se llevará adelante la serie, que, hasta ahora, va haciendo foco en cada uno de ellos por episodio. Visualmente, Dispatches From Elsewhere es una propuesta muy interesante con toques surrealistas que, por momentos, nos hacen acordar a los mejores films de Michel Gondry, como The Science of Sleep. Además, cabe destacar la labor de Jason Segel y de Eve Lindley, ya que ambos dotan a sus personajes de una ternura maravillosa, expresivos en cada uno de sus gestos, logrando que sus intercambios sean siempre adorables.

La propuesta de Dispatches from Elsewhere es, sin dudas, interesante. La narración, que juega con la idea de un narrador que probablemente no sea muy confiable, sumada a la espectacularidad de lo visual y a unos actores muy bien elegidos logran que nos den ganas de continuar explorando este show. ¿Logrará llevar la historia a buen puerto, sin perderse en los rincones de su propio juego bizarro? Tendremos 10 episodios para averiguarlo.