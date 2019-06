Esta serie relata nuestros cuentos infantiles preferidos… ¡pero crudamente! – Tell Me a Story

Tell Me a Story es un thriller psicológico basado en la serie española Cuéntame un cuento. Esta serie nos trae de vuelta aquellas historias que nos contaron de niños aunque de una forma no apta para menores.

El año pasado la cadena CBS la renovó para una segunda temporada, y por eso les traemos 7 razones para comenzar a verla si es que aún ni siquiera la tienen en la brújula.