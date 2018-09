El gallego Sito Miñanco (Javier Rey) está atravesando un momento complicado ya que el tráfico de cocaína no es tan simple como el de cigarrillos, y por varios motivos: hay que lavar más dinero; el producto genera un micro estallido sociopolítico; los términos de arreglos con los proveedores son muy peligrosos… pueden llegar a costar vidas de sus socios más cercanos. Eso es algo que Sito no se permite ni se permitirá, y que desde que comienza su derrotero como contrabandista de estupefacientes deja muy en claro: los gallegos no son como sus proveedores latinoamericanos, al contrario, son personas hechas y derechas… no son animales.