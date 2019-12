Esta serie te hará alzar la voz y aquí te marcamos las razones para que la veas – We are the Wave

We are the Wave, o en alemán, su idioma original, Wir sind die Welle, o Somos una ola en español, es la una de las joyas ocultas en Netflix. De entrada quizás no entiendas lo que sucede, pero te prometo que esta serie alemana te encantará y te hará querer crear tu propio movimiento.

En este artículo te dejaremos las razones por las que debes verla SÍ O SÍ. Cuando te hablen de ella recuerda que te la recomendamos…

1 . Un movimiento nada convencional

Para comenzar a hablar de We are the Wave debemos comentar la trama, la cual es muy sencilla: es un drama adolescente alemán dirigido por Dennis Gansel que nos muestra a un grupo de chicos enojados por la sociedad y que deciden hacer algo respecto creando su propio movimiento. Lo que comienza como una simple manifestación termina por salirse de sus manos. Y es así como esta serie inicia con un tema bastante controversial…

2 . Una lucha personal

Lo sé, de seguro van a pensar que es la típica historia donde 5 chicos tienen una vida terrible, y sí lo es… ¡pero no lo es! Aquí verán a estos personajes luchar frente a sus historias pasadas y sobre todo con su propia manera de enfrentarse a un sistema que no les parece para nada justo. Veremos que algunos tratan de arreglar problemas que van desde sus padres hasta un despertar ante una posición cómoda en cuanto a dinero. Solo les diré que este grupo tiene una química muy buena y que más de uno los sorprenderá.

3 . ¿Una adaptación?

La inspiración para esta serie, viene de la novela The Wave que fue escrita por Todd Strasser. Pero, momento: la obra ya fue retratada en la película hoy de culto Die Welle (2008) y les aseguro que la serie le da toda una nueva voz a esta novela.

4 . La tercera ola

Un resumen rápido de esta teoría es que un profesor realizó un experimento con distintos ejercicios sencillos enfocados en la disciplina; a los pocos días se dieron cuenta que La tercera ola se había extendido, demostrando el poder que tiene un movimiento. Ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver eso con la serie? Bueno, en el show nos presentan cómo este simple grupo de 5 chicos crean un movimiento partiendo del apoyo de nadie y se vuelven la voz de una generación. Tan necesario a veces, ¿no?

5 . La voz de una generación tecnológica

Retomamos el concepto. Nadie es feliz con lo que la sociedad le dicta, y es por eso que We are the Wave llegó para ser aquel movimiento que representaría a todos sus compañeros de escuela o a todas las injusticias que viven. Aparte, todo lo van documentando con videos que suben para que la gente comience a alzar la voz. Por supuesto, siempre algo malo tiene que suceder, así que ya poco a poco se irán dando cuenta qué tanto poder tienen las redes y, sobre todo, ser la voz de un grupo con ambiciones tan grandes.

6 . ¿Habrá una segunda temporada?

Aunque esta serie es bastante buena, hasta el momento Netflix no ha dicho nada sobre una segunda temporada, y lo sé, es horrible eso, porque la primera temporada tan solo 6 capítulos y se darán cuenta que no les serán suficientes.