¿Está tardando en despegar la temporada 4? – My Hero Academia

Pese a ello, fans y críticos sentimos que la temporada no ha… despegado como es debido y como lo han hecho las anteriores. Lo más curioso es que, a diferencia de otros anime shojo, nuestras esperanzas no han desaparecido y confiamos en que, aunque no es el arco más afortunado de la saga de Kōhei Horikoshi , no quedaremos decepcionados tras la larga espera por la continuidad de este anime.

El sábado pasado se estrenó el episodio 68 de My Hero Academia … que vendría siendo el quinto de su cuarta temporada (la semana pasada no hubo estreno y el 64 en realidad es un bonito resumen de la temporada 3 ).

LO BUENO

LO MALO

LO BUENO

LO MALO

Las voces y la música en sí son espectaculares todavía –con inclusión de talentosos seiyuu para los personajes nuevos– pero lamentablemente los nuevos opening y ending no son tan afortunados… O, por lo menos, no a la altura de los grandiosos inicios y finales con que nos dejó la temporada 3. “Polaris” y “Kuoukai no Uta” sencillamente no están a la altura de “Make my Story” y “Long Hope Philia“.

No se pierdan un nuevo episodio de My Hero Academia 4 todos los sábados por simulcast, en Crunchyroll.