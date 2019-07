¡Esta teoría afirma que SPOILER está vivo! – Stranger Things

Eleven y la pandilla están de vuelta con la acción de punta, pero ¿qué sería de la serie sin algún golpe bajo? No nos mientas: te desgarraste cuando Eleven estaba leyendo el discurso de Hopper después de su “muerte”. Tremenda escena. Pero, que no cunda el pánico: una teoría y/o análisis en la banda sonora de la serie puede ser el mayor indicio de que Hopper está, de hecho, vivo.

Según lo hemos marcado en una nota pasada, el soundtrack de la serie es importante. Pero desde dos medios, Cosmopolitan y Us Weekly, fueron más allá: se dieron cuenta de una unión tremenda entre la temporada 1 y la 3 que hace pensar que el Sheriff de Hawkins anda vivo por ahí.

Empecemos. La canción que se reproduce cuando Eleven está leyendo el discurso que Hopper le iba a decir a ella y a Mike es familiar: se trata de Heroes de Peter Gabriel. Lo interesante es que la canción fue utilizada también en la primera temporada. En el episodio 3 de esa entrega, el supuesto cuerpo de Will Byers es sacado del lago en una escena muy emotiva. Una versión de Heroes se reproduce suavemente en segundo plano mientras los chicos observan cómo el supuesto cuerpo sin vida de Will es arrastrado a una camilla. Es una escena triste y desgarradora, pero recordemos: afirmamos que es supuestamente Will ya que él nunca murió. Todo era falso.