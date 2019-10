Esta teoría señala a Eleven como la gran villana de la cuarta temporada – Stranger Things

Los hermanos Duffer han estado construyendo una mitología única con Stranger Things , tomando elementos de ficción y eventos reales, pero también han logrado dejar muchos detalles poco claros para agregar al misticismo de la serie. Han pasado 3 entregas y los espectadores (y los personajes también) todavía no saben mucho sobre el Upside Down , el Demogorgon , los Demodogs , el Mind Flayer y otros tipos de criaturas que podrían vivir allí. Lo que sí saben es que quien tenga contacto físico con estas criaturas, morirán o serán poseídos… y allí entra en cuestión Eleven .

Hablemos del Mind Flayer , el último gran obstáculo. Se introdujo en la temporada 2 poseyendo a Will Byers y trajo un ejército de Demodogs . La criatura fue detenida cuando Eleven cerró la puerta al final de la temporada, pero una parte quedó atrapada en el mundo humano, donde permaneció latente por un tiempo. Se despertó en 1985 y comenzó a “desollar” ratas y personas, alimentándose de sustancias químicas y derritiendo los cuerpos de los poseídos en una masa pegajosa que luego se utilizó para crear un cuerpo para sí misma. Fue a través de este cuerpo (realmente grande y sinceramente desagradable) que el Mind Flayer atacó a Eleven en la cabaña de Hopper , agarrándola por el tobillo. Con la ayuda del resto del grupo, la niña fue liberada de la criatura, pero la dejó con una herida profunda en la pierna. Cuando el grupo llegó al centro comercial Starcourt , se dieron cuenta de que la herida de Eleven estaba pulsando y tenía algo dentro; Jonathan intentó cortar la herida pero Eleven intervino y usó sus poderes para sacar a la criatura de dentro de ella: una parte del Mind Flayer quedó en su pierna cuando la mordió, y aunque ella lo sacó (y Hopper lo aplastó segundos después), Eleven terminó perdiendo sus poderes, por lo que Mind Flayer podría haber tenido algo que ver con eso, posiblemente infectándola.

El Mind Flayer funciona de maneras misteriosas: poseyó a Will a través de las visiones que tenía sobre el Upside Down y controló a Billy después de atacarlo. Suponiendo que logró infectar a Eleven a través de ese mordisco, es posible que esa fuera la razón por la que perdió sus poderes… pero también puede recuperar los poderes de Eleven, aunque de manera diferente. Así se construiría una versión corrupta de Eleven, una que funciona para un lado más oscuro bajo la influencia del Mind Flayer: similar a Will en la temporada 2, que fue utilizado como “espía” en el mundo humano; parecido a Billy que fue el “gerente” de sus fechorías en la última entrega. Pero Eleven tiene una mayor ventaja ya que tiene muchos poderes útiles que el Mind Flayer necesitaría en su búsqueda para apoderarse de este mundo (o lo que sea quiere lograr). De esta manera, Eleven se convertiría en la villana TOTAL de la temporada 4 de Stranger Things.