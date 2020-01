¿Estamos ante la edad oscura de las series de superhéroes?

HBO estrenó Watchmen, y está reimaginación traspasó los límites: siguió a su manera el canon pero no fue una copia fiel del original. Watchmen llegó y demostró que estuvo muy lejos de la acción para toda la familia de espectáculos como Supergirl, Agents of SHIELD, The Flash, Agent Carter y Legends of Tomorrow. Incluso los programas aparentemente más atrevidos como Gotham y Black Lightning palidecieron si se los compara.

¿Pero lo que vimos en Watchmen es algo novedoso? No, la oscuridad en las series basadas en cómics viene construyendo su castillo de a poco, pero con bases sólidas. Hablemos de The Boys. Estos superhéroes existen en un mundo que se refleja como nuestro, donde existen superhéroes, pero no como personajes de cómic idealizados: debajo de una maquinaria de relaciones públicas cuidadosamente cuidada, los “buenos” son en su mayoría corruptos, violentos, sexualmente perversos y decadentes.