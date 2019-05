Estamos eternamente agradecidos por la muerte de Euron, el peor villano de la serie – Game of Thrones

Entre muchas cosas que fallaron, en The Bells , Game of Thrones le dedicó una escena lamentable a un personaje lamentable: Euron Greyjoy .

Game of Thrones solo tiene una oportunidad más de congraciarse con los fans: el último episodio. The Bells , el penúltimo, generó enojo y decepción y hasta fue calificado como el peor de toda la serie.

Lo cierto es que Euron Greyjoy no solo no asustó a nadie, sino que fue un personaje intrascendente para toda la historia. Luego de matar a su hermano y enfrentarse con sus sobrinos, secuestró a Yara . Sin embargo, lejos de marcarla como la experiencia con Ramsay hizo con Theon , la reina de las Iron Islands fue rescatada por su hermano en una maniobra sencilla que pasó tan desapercibida que ni siquiera sabemos muy bien si Euron se enteró, ya que estaba más entretenido molestando a Cersei hasta lograr meterse en su cama.

Podemos adosarle, si quieren darle algún valor a este mediocre villano, la muerte de Rhaegal, pero la verdad es que eso se sintió bastante fortuito: el hijo de Daenerys venía maltrecho después de la batalla contra el Night King y no pudo esquivar las flechas de los escorpiones. Hasta ese momento, Euron jamás había representado un peligro real en la serie, excepto, tal vez, para nuestra paciencia.

En The Bells, finalmente, Euron se enfrenta a Jaime Lannister en una pelea cuerpo a cuerpo que desnudó muy claramente que la escritura de Game of Thrones está en manos de dos hombres: la gran problemática de estos personajes era quién se había acostado con Cersei y lo había hecho mejor, como si la reina no tuviera nada que ver en esa decisión. Su muerte es tan olvidable como él: un Jaime en pésimas condiciones lo asesina a orillas del mar. Ni siquiera murió en manos de Yara, a modo de venganza y como forma de reclamar su legado. No, murió peleando contra un Jaime manco que solo quería llegar a Cersei, sin preocuparse por él. Ni siquiera se queda a confirmar su muerte.