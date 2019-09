Estas 3 teorías podrían volverse realidad en el Episodio IX

El teaser y el tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker nos dejaron más preguntas de las que teníamos antes de verlo. El cierre de esta nueva trilogía nos tiene muy expectantes a los fanáticos, ya que podría ser el final de la historia que tanto amamos. Sí: tiene el potencial para ser una de las mejores de Star Wars.

Desde su anuncio que no se deja de hablar de esta última entrega, y las teorías no paran de volar. Veamos entonces cuáles pueden ser las cosas más emocionantes que pueden suceder o, como titulamos, las 3 teorías que podrían volverse realidad en el Episodio IX .

3 . Clones

2 . Kylo Ren

Kylo Ren ha sido sin duda el mejor personaje nuevo introducido en la nueva trilogía. La actuación de Driver en The Last Jedi y la historia que el personaje está llevando a cabo es fascinante, ya que la batalla entre la oscuridad y la luz es una constante en su interior.

1 . Anakin

La espera para ver a Anakin Skywalker regresar a Star Wars ha sido larga. Darth Vader/Anakin bien puede ser el mejor personaje de esta historia y verlo retomar su papel como el elegido en el Episodio IX es el sueño de muchos fanáticos.

¿Qué pasaría si J. J. y Lucasfilm han decidido que lo que sucedió con Yoda en The Last Jedi ocurra con Anakin en The Rise Of Skywalker? Sin embargo, aquí la mayor diferencia sería que Anakin tendría un papel mucho más prominente e impactante.