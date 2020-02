Estas 7 producciones originales de Netflix son MUY sobrevaloradas

Si bien Netflix ha producido algunas películas exitosas y algunos de los mejores shows que existen en la actualidad, con la cantidad de material que están sacando a la luz es una garantía que parte de él será un poco deslucido. Netflix produce contenido para cada audiencia, pero a veces no hay nada realmente valioso sobre las series y/o películas ofrecidas por más que se hable de ellas hasta el hartazgo.

1 . Fuller House

Una de las cosas más brillantes sobre Netflix como servicio de transmisión es su disposición a revivir proyectos que originalmente fueron subestimados o que no obtuvieron el tipo de cierre que realmente merecían. Han resucitado algunos programas de televisión con excelentes resultados. Sin embargo, una comedia de televisión que realmente no necesitaba reiniciar era Full House : Fuller House es aún más decepcionante de lo que uno podría haber esperado.

2 . Birdbox

Sin embargo, toda la premisa es un agujero de trama completamente inexplicable y no hay mucho desarrollo detrás, y nada más.

3 . A Christmas Prince

4 . Marvel’s The Defenders

The Defenders fue una serie original de Netflix que cometió el error de tratar de exprimir demasiadas tramas en un solo programa. Ver a los 4 héroes principales de Marvel y Netflix unirse para luchar por todo lo bueno y justo del mundo debería haber sido genial, pero el producto final fue menos que la suma de sus partes.

5 . Gilmore Girls: A Year In The Life

Para ser justos, Gilmore Girls: A Year In The Life es un show bastante bueno, y definitivamente es una continuación clara de la serie anterior, por lo que los fanáticos del programa quedaron algo satisfechos con los resultados. Sin embargo, ese es también el principal problema del programa…

A Year In The Life llega casi una década después de las Gilmore Girls originales, pero la serie comienza como si Lorelai, Rory y el resto estuvieran esencialmente congelados en el tiempo y no hicieran nada en el ínterin. Y las conclusiones que obtuvieron los personajes habrían sido excelentes para la serie original, pero ahora se sienten bastante fuera de lugar.