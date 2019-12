Estas 9 series tratan el tema del crimen organizado de manera espectacular

¿Para qué negarlo? Siempre nos interesa el tema de los grandes mafiosos, el crimen y cómo suelen salirse con la suya. Desde The Godfather para acá, no dejamos nunca de consumir este tipo de historias. La pantalla chica no es la excepción, por eso tenemos MUY BUENAS series acerca del crimen organizado.

Te dejamos 9 ejemplos de esto que puedes empezar a ver YA mismo.