Estas curiosidades sobre el clásico de Tarantino son GENIALES

De la mano de Travolta , Tarantino y Samuel L. Jackson , entre otros, el cine nos regaló una pieza de arte imperdible. Con eso en mente, se nos ocurrió reunir algunas de las curiosidades más insólitas y que seguro no conoces. Veamos cuáles son.

1 . Tarantino obligó a Travolta a elegir entre dos películas

Tarantino tenía a John Travolta en mente para sus dos próximas películas, ofreciéndole los papeles de Vincent Vega en Pulp Fiction o Seth Gecko en From Dusk Till Dawn . Y el director lo obligó a elegir entre uno de ellos. Travolta obviamente escogió Pulp Fiction , diciéndole a Tarantino: “es simple Quentin, simplemente no soy un vampiro”.

2 . Gary Oldman, Tim Roth y Jeniffer Aniston iban a protagonizar

Aunque es casi imposible imaginar a alguien que no sea Samuel L. Jackson y John Travolta como Jules y Vincent , Tarantino casi fue en una dirección completamente diferente, eligiendo dos actores diferentes y hasta incluso consideró reescribir los personajes como ingleses, dada la nacionalidad de ellos.

Al principio de la preproducción, Tarantino consideró a Gary Oldman, quien había aparecido como un traficante de drogas Drexl en True Romance el año anterior, y a Tim Roth , quien eventualmente interpretaría a Pumpkin . Además, el director también reconoció que Jeniffer Aniston también estuvo en los planes para hacer de Mia Wallace , pero ella no pudo presentarse porque estaba trabajando en Friends .

3 . ¿De quién era la billetera?

¿Acaso la mejor billetera jamás creada? Nadie que haya visto Pulp Fiction puede olvidarla, un artículo tan genial que los fanáticos terminaron usándola. Pero su historia es aún mejor, ya que pertenecía a Quentin Tarantino , quien no pudo resistirse…

Se dice que la inscripción es una referencia al muy famoso tema de Isaac Hayes para Shaft (1971) Blaxploitation, donde dice: “They say this cat Shaft is a bad motherfucker”. Para que esto sea aún más increíble, el propio Samuel L.Jackson terminó interpretando a John Shaft en la nueva versión de 2000, y también en la reciente secuela de 2019.