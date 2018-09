Estas exitosas películas de los ’80s deberían volver en forma de series

5 . Los Cazafantasmas (1984)

Aunque ya no podríamos contar con Harold Ramis – Egon Spengler -, ¿no sería genial tener una serie de Los Cazafantasmas y saber cómo continuaron sus vidas después de la película?

Los Cazafantasmas es una película icónica de la década de los 80 y no cabe duda que una serie basada en ella causaría mucha intriga en el público.

4 . E.T (1982)

Por suerte tenemos a todos los actores vivos, por lo cual tenemos muchas cosas para trabajar, y Drew Barrymore está pasando por un gran momento en su carrera gracias a Santa Clarita Diet, por lo tanto podríamos aprovechar esa exposición para lanzar nuestra serie.

Con un show televisivo de E.T no sólo traeríamos un éxito de épocas pasadas para recordarlo, sino también se podría mejorar. Con el avance en el CGI, E.T se parecería mucho más a un marciano y menos a una marioneta.