Estas fueron las mejores series anime de 2018

2018 está por terminar y es tiempo de los TOP con lo mejor del año… ¡y por supuesto, no podríamos dejar de lado las mejores series anime! Tenemos que confesarles que fue MUY difícil acuñar la lista anime este año, en especial porque 2018 fue un período más prolífico en series animadas japonesas, la gran mayoría de estas de gran calidad (porque ha habido años con muchos títulos, pero mal realizados). En fin, este es nuestro top de anime (sin contar películas, solo series), donde nos esforzamos por incluir lo mejor de todos los géneros y centrarnos en novedades, aunque tenemos 3 series ongoing y de temporada en la lista, por muy obvias razones. Tenemos que decirles que el orden regresivo SÍ es intencional, y que el número 1 es, para nosotros, el mejor anime de 2018. ¡VAMOS!

10 . Megalobox

Se trata de algo mucho más sólido que otro anime pugilista en la lista. La serie conmemora el 50 aniversario del manga Ashita no Joe y muestra feroces peleas de box en un mundo futurista. La animación y estilo visual de los años 90 es estupendo, siendo uno de los mejores trabajos de TMS Entertainment. ¿Dónde se puede ver? Crunchyroll

9 . Attack on Titan (temporada 3)

La temporada 3 de Shingeki no Kyojin (El ataque de los titanes) ha sido capaz de superar las anteriores no solo con la elevadísima mejora en animación por parte de Wit Studios. La música, la historia y la narrativa de este mundo asolado por gigantes carnívoros está en su mejor momento en el anime (tras un perturbador final en manga). ¿Dónde se puede ver? Crunchyroll

8 . Banana Fish

Una de las discretas joyas en Amazon Prime Video que resultan imperdibles este año, y que les aseguramos cosechará varios premios en festivales alrededor del mundo. Basada en el manga de Akimi Yoshida, la historia ocurre en la ciudad de Nueva York, en torno a una misteriosa droga que causa severas perturbaciones en la mente. Piensen en algo como Double Dragon o Streets of Rage convertido en anime. ¿Dónde se puede ver? Amazon Prime Video

7 . Dragon Ball Super (arco de supervivencia)

No es por ponernos fanboys, pero no hay que olvidar lo que significó el arco final de Dragon Ball Super hace algunos meses, incluyendo una serie de proyecciones ilegales en México y Latinoamérica. Pero el punto es que la saga de Akira Toriyama regresó para quedarse y seguramente no solo detonará el éxito de la película que está por estrenarse, sino más manga, serie y videojuegos en los años por venir. ¿Dónde se puede ver? Crunchyroll

6 . Devilman Crybaby

Quizás el estilo visual le haya parecido extraño a los fans más asiduos de Go Nagai (Mazinger Z), pero la realidad es que Netflix se sacó un 10 con el regreso de Devilman este 2018, con un asombroso trabajo visual por parte de Science Saru y 10 episodios con asombrosa animación, aunque una trama definitivamente no apta para menores (o religiosos). ¿Dónde se puede ver? Netflix

5 . Zombie Land Saga

Ya lo dijimos hace unas semanas, y lo repetimos de nuevo: Zombie Land Saga es, por mucho, la sorpresa del año en anime. No es solo su opening legendario, o su impecable diseño de personajes: la historia original (sin manga previo) te sorprende a cada episodio y el final de temporada te deja ansioso por más. ¡Nunca has visto nada igual! ¿Dónde se puede ver? Crunchyroll

4 . B: The Beggining

Existe un antes y un después en cuanto a anime en Netflix (con perdón de la linda Aggretsuko). La historia combina con maestría un thriller policíaco con tintes sobrenaturales, entregando personajes tan carismáticos y contrastantes como Keith Kazama Flick y Lily Hoshina. No dejen de escuchar ese ending asombroso… ¡y prepárense para la temporada 2, en 2019! ¿Dónde se puede ver? Netflix

3 . After the Rain

Amazon posee en su catálogo uno de los mejores anime románticos no solo de 2018, sino en los últimos años. La historia de una adolescente que se enamora de un hombre de 45 años (no se preocupen, no hay nada ilegal aquí) es hermosa en narrativa, estética y diseño de personajes. Recomendable incluso para quien no ha visto NADA de anime. ¿Dónde se puede ver? Amazon Prime Video

2 . Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

La historia de una chica que se viste de conejita de Playboy para tratar de demostrar que sigue existiendo es la excusa perfecta para uno de los dramas young adult mejor logrados en anime. Combinen un tierno shojo con una asombrosa historia de ciencia ficción al estilo Dimensión Desconocida y el resultado es este genial anime. ¿Dónde se puede ver? Crunchyroll

1 . My Hero Academia (temporada 3)