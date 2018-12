Estas fueron las series más descargadas ilegalmente en 2018

Como cada año, TorrentFreak ha develado la lista de películas y series que más se descargaron ilegalmente a través de Torrents. Siendo este un año que no tuvimos a Game of Thrones con nuevos episodios es lógico ver que la serie no se encuentra dentro del Top 10, quedando fuera después de seis años consecutivos donde lideraba la lista.

Pero esto no significa que la gran serie de HBO no sigue siendo uno de los productos más buscados de esta manera, al contrario su búsqueda sigue siendo frecuente y más cuando la temporada final está por estrenar el próximo mes de abril, lo que seguro la traerá de nuevo a lista el próximo año.

Entre los datos curiosos podemos destacar que sólo hay una serie completamente nueva que se coló en el Top 10; mientras que hay tres series con nuevas temporadas que no aparecieron en el listado del año pasado. Además hay cuatro series de superhéroes y todas pertenecen a DC. Por último, cinco series provienen de broadcasts, cuatro de networks y una de plataforma de streaming.

A continuación te presentamos el listado del mayor al menor, resaltando la posición que tuvieron algunas de estas producciones en el conteo del 2017.