Estas hubieran sido mejores opciones que Robert Pattinson para interpretar a Batman

La respuesta a la confirmación de Robert Pattinson como Batman fue, en su mayoría, positiva, lo cual es lógico, pues Robert es un actor genial y el rol requiere eso. Sin embargo, yo aún no estoy seguro en cuanto a ello. No me lo imagino vestido con la capa y el murciélago en el medio de su pecho. Es algo muy extraño. Mientras más pienso en otros actores que podrían haber hecho de Bruce, más dudo. Por esa razón, veamos algunas de las opciones que podrían haber sido mejor.

5 . Charlie Cox

Sería raro ver a Charlie con un traje que no sea el de Daredevil, pero si Netflix eligió discontinuar la serie y Marvel/Disney no tienen nada planeado para Disney+, ¿por qué no? Daredevil fue la mejor serie de superhéroes por un muy amplio margen y se ganó el cariño de propios y extraños, y todo eso, en gran parte, es por la interpretación de Charlie como Matt Murdock. Su porte físico no es problema, su apariencia tampoco, ni su acento, tampoco su edad, y ya vimos lo que pudo hacer con Daredevil. ¿Por qué no fue considerado para el rol?

4 . Liam Hemsworth

Si Chris es Thor, ¿por qué no tener a Liam interpretando un superhéroe del otro bando? Nos regalarían muchas fotos divertidas seguramente. Liam es el actor más joven en esta lista con 29 años, solo 4 años menos que Pattinson. Si la intensión de Matt Reeves es hacer The Batman con un Bruce Wayne más joven y con quien pueda planear una franquicia de aquí a 10 años, esta era la opción perfecta. El porte de Liam es perfecto para hacer de Batman, es quien menos debería trabajar en su físico para hacer este rol. Su currículum parecería no ser lo suficientemente amplio para liderar una película tan importante, pero fue parte esencial de Los Juegos del Hambre y también participó de The Expendables. Con eso le alcanza, ¿no?

3 . Kit Harington

Este era uno de los nombres que más fuerte sonaban antes de que se confirmara a Robert Pattinson. Luego de su papel como Jon Snow, Kit fue fantaseado como mil superhéroes, uno de ellos, claro, tenía que ser Batman. El Jon Snow de Game of Thrones tiene algo de Batman. Claro, Jon es mucho inocente y poco pensante (para ser buenos), pero aún así, tiene muchas actitudes de similares a las de Bruce durante la serie: si de acción hablamos, en GOT eso fue lo que menos faltó. La mayor ventaja que tendría Kit por sobre el resto es su voz. Es el tono perfecto para interpretar a Batman. No hay una mejor en toda esta lista.

2 . Andrew Lincoln

Mejor conocido como Rick Grimes en The Walking Dead, Andrew es un gran actor y tiene el suficiente renombre para liderar una franquicia. A su vez, tiene la edad ideal para hacerlo. Si bien las películas de acción no son su género, Lincoln tiene todas capacidades para destacarse allí. De hecho, es bastante extraño que aún no haya tenido ningún papel destacado dentro de esta categoría. Podría decirse que Andrew sería un mejor Buce Wayne que un Batman, pero con un equipo de producción que lo acompañe y su habilidad para interpretar distinto roles, lo puede sacar adelante.

1 . Keanu Reeves

Keanu Reeves es, hoy por hoy, el mejor hombre sobre la faz de La Tierra. Y Batman es el mejor superhéroe de la historia, así que ambos hacen una pareja perfecta. Las credenciales de Keanu como actor protagonista en una película de acción son infinitas.: Fue la estrella de toda una generación de la mano de Matrix, pasó por un montón de otros proyectos y en la actualidad es el líder de la mejor franquicia de acción (sin contar las películas del MCU). ¡Ah!, también encabeza el nuevo juego de Cyberpunk. Un Batman interpretado por Reeves y protagonizando las mismas escenas de acción que en John Wick es el sueño húmedo de todos los fanáticos del murciélago. Esperamos en algún momento se cumpla.