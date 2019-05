¿Estás listo? Prepárate para ver La Guerra

John Wick 3: Parabellum es la tercera entrega de películas en torno a este ex-asesino a sueldo. Fue dirigida por Chad Stahelski y OBVIAMENTE estelarizada por Keanu Reeves . Este par se conocen desde la época de las películas de The Matrix ya que Chad era el doble de acción de Keanu . Esta amistad llegó a su punto máximo de expresión en las películas de John Wick . Desde la primera película llamaron nuestra atención los puntos distintivos que la hacían sobresalir sobre otras películas del mismo género: las imaginativas secuencias de acción, la creación efectiva de un mundo criminal y el amor por los perros.

¡Por fin! No podíamos esperar para ver John Wick 3 y aquí está nuestra crítica (obvio sin spoilers) para que tomen la decisión de verla o no.

Tick, tock, Señor Wick

Las peleas son más elaboradas y la creatividad no para en encontrar cómo acabar con un enemigo. ¿Nuestra favorita? Una que es “by the book”.

Consecuencias

Nos muestran también algunos de los orígenes de John , un pasado que no ha quedado del todo claro, pero ese enigma es parte del encanto del personaje. Por otro lado, vemos a nuestro protagonista más humano, que ya se ve cansado y que ahora sí es capaz de sufrir daño irreversible.

El mundo criminal o como le quieren llamar algunos “la mitología” de JW se elabora más, aunque no es necesario ver las otras 2 películas para disfrutar de JW3 . Sí es cierto que los personajes secundarios se ven afectados por las consecuencias de los actos de John de la película anterior. “El orden nos impide convertirnos en animales” se escucha en el film, así que todo el mundo criminal es sacudido por los actos previos de John para restablecer el rumbo perdido por lo que la orden suprema se vuelve el enemigo principal de este episodio.

La inclusión de Halle Berry como una versión femenina de JW no se ve forzada como en otros films (cof, cof, Avengers cof, cof ) sino que su personaje es encantador y seguro conquistará a los fans. Además también es amante de los perros y la secuencia en la que pelea junto con John y ellos es increíble.

Si vis pacem, para bellum (Si quieres la paz, prepárate para la guerra)

En resumen, John Wick 3 es una de las grandes películas de acción de los últimos años; supera lo logrado en la segunda parte y no decepcionará a los fans; tiene un correcto equilibrio entre las secuencias de acción, la elaboración de la historia de los personajes y la construcción del mundo criminal. Además de mezclar muy bien el humor con la acción (hace mucho que no escuchaba al público reír mientras alguien casi es decapitado), agrega también al desarrollo de la historia conocer a un John Wick que es más humano, más vulnerable, capaz de tomar desiciones equivocadas y también rogar por ayuda. La construcción del mundo criminal va creciendo y da gusto ver que construyen sobre las bases que han colocado en los dos primeros films y no tratan de ir hacia otro lado. Es ya una de nuestras películas favoritas de este 2019.