Estas madres son tan amorosas… ¡como mortíferas!

10 . Sara Fitzgerald de My Sister’s Keeper (2009)

Comenzamos nuestro conteo con Sara , una madre cuya hija sufre cáncer terminal desde muy temprana edad. Al no tener donadores de médula para ayudarla, tiene a otra hija que modifica genéricamente para usar sus órganos y sangre como “repuestos” para su hija enferma. Si bien no es una villana como tal, sus acciones la hacen ingresar en este top ya que en varias partes de la película la odiarás.

9 . Constance Langdom de American Horror Story

Al principio Constance / Jessica Lange es introducida a la serie como esa vecina amable que todos quisiéramos tener. Madre de 4 hijos, a partir de quienes vamos descubriendo que el amor maternal es castigar y torturar: Beauregard , su hijo deforme, está encadenado en el ático; Adelaide su hija con retraso mental, encerrada en cuartos con espejos para que vea que no es bonita; Tate , a quien trata tan negligentemente que se convierte en psicópata, llegando a masacrar a compañeros de su clase; Rose , de quien sabemos muy poco pero podemos deducir que tuvo una muerte espantosa.

8 . Diana y Anna de V (invasión extraterrestre)

7 . Alexis Carrington de Dinasty

No nos queda duda que ella es la madre de las intrigas.

Millonaria con 3 hijos y divorciada, Alexis es una madre que disfruta crear caos, manipula y soborna a las personas para que todo sea como ella lo planea o desea, todo para que sus hijos no salgan lastimados o humillados, por enemigos de la familia.

6 . Sonia Kaspbrak de IT (2017)

It es sin duda uno de los mejores libros de King, y con miles de personajes es imposible no encariñarse con ellos. Sonia es una mujer viuda que se descuidó tanto que ahora está deteriorada físicamente y mentalmente: es hipocondríaca y sobreprotege a su hijo Eddie. Le hace creer que está lleno de enfermedades, entre ellas el asma; lo obliga a tomar un sinfín de pastillas para que tenga una salud estable; no deja que se junte con sus amigos porque lo pueden contagiar de alguna enfermedad mortal.