Estas razones te obligarán a no perderle la pista a este entrañable anime – Violet Evergarden

Estamos a dos semanas de tener la oportunidad de apreciar la magia y ternura de Violet Evergarden en pantallas de cine, cuando Konnichiwa Festival traiga Eternity and the Auto Memories Doll a las salas Cinépolis de todo México .

1 . Su animación es sublime, así como su diseño de personajes

2 . La premisa de la historia es genial y poco explotada

Aunque la historia de una joven escritora desafortunada no es algo nuevo, la forma en la que se presenta en Violet Evergarden es increíble, incluyendo un mundo asombroso con un lenguaje escrito propio, una historia de guerra paralela a nuestra realidad y temas de pérdida y tristeza muy comunes a nuestra sociedad moderna, por lo que el espectador empatiza instantáneamente con los personajes.

3 . Su música es una joya absoluta

Aunque no lo creas, la música no es compuesta por un japonés sino un californiano: Evan Call. No obstante eso es lo que le da una atmósfera global al score del anime, siendo Call experto en animes como Tokyo EESP y Senki Zesshou Symphogear.

Amén de ello, las canciones de TRUE y Minori Chihara en las entradas y salidas de los episodios son entrañables y nostálgicas… Es como si escucharas aquel tema de Candy Candy o Remi que tanto hacían llorar.