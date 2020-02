Estas series están en grave peligro de cancelación

5 . American Housewife

Con éxitos como Modern Family , Fresh off the Boat y Black-ish , ABC pensó que American Housewife encajaría perfectamente en su grilla. Este espectáculo se centra en Katie Otto, su familia y sus vidas como simples inquilinos en Westport , Connecticut . Lo que podría haber sido otra sitcom familiar exitosa, terminó fracasando con su público objetivo.

Aunque Katie Mixon, quien interpreta a Katie Otto, ha sido elogiada por su trabajo en el programa, las críticas y los ratings no acompañan para nada. American Housewife está en su cuarta temporada y siempre es bueno ver que una red muestre lealtad a uno de sus proyectos. Sin embargo, es probable que su buena voluntad se haya agotado.

4 . Emergence

El misterio central rodea a Piper , la única sobreviviente de un horrible accidente. La niña no tiene idea de su pasado o su identidad. A medida que avanza la serie, el misterio de sus orígenes se desvela lentamente. Tan emocionante como puede ser la premisa y tan buenas como han sido las críticas, el programa ha perdido lentamente a los espectadores en el transcurso de su primera temporada. Si este patrón continúa, parece probable que una segunda temporada ocurra.

3 . Man With a Plan

Si tienes entre 18 y 34 años y nunca has oído hablar de este programa, probablemente seas una de las razones por las que las calificaciones del show de Matt LeBlanc sean extremadamente bajas.

2 . Charmed

Probablemente The CW esperaba un éxito similar con el reboot de Charmed.

Desafortunadamente, esta nueva versión del espectáculo no ha atraído tantos espectadores. A pesar de ser aclamado por sus ideales progresistas y feministas, si su rating sigue siendo más bajo que el American Housewife, la cadena no dudará el cortarlo.