Estas son, hasta hoy, las cancelaciones más importantes en lo que va del año

Ahora hay más programas de televisión que nunca, con más formas de verlos, suscribirse y hablar sobre ellos, lo que en cierto sentido puede ser bastante bueno, pero también tiene algunas desventajas. Una de ellas es que crea una cantidad increíble de competencia, y mientras que las redes y los servicios de transmisión tienen más probabilidades de arriesgarse en algo de lo que hubieran sido hace 10 años, las antiguas reglas todavía se aplican en gran medida cuando se trata de cancelaciones. Y como hay más programas, también hay más show que son discontinuados. Ya parados en la mitad del año, veamos cuales son los programas televisivos más importantes que no tendrán un futuro en sus cadenas.

5 . One Day at a Time

La cancelación de One Day At A Time fue algo inesperado. El programa es una de las comedias mejores calificadas, con un 98% de Rotten Tomatoes, y su cancelación dio lugar a un gran apoyo masivo en redes sociales, pero parece que simplemente no estaba atrayendo a suficientes espectadores.

Siempre es más difícil saberlo con Netflix, ya que no publican los datos de calificación, pero se cree que estuvieron cerca de cancelar el programa después de la temporada 2, y que las cifras de audiencia no aumentaron lo suficiente como para que se queden otro año. Si bien recibió excelentes críticas, no así mucha atención por parte de los premios, que podrían haber ayudado a la serie a sobrevivir por más tiempo. Netflix quiere programas que aumenten o mantengan suscripciones, y una sitcom con aparente baja audiencia, tres temporadas y que no haya ganado ningún Emmy o Golden Globes realmente no va a hacer eso. Pero para nosotros los fanáticos nos queda la esperanza de que el show pueda ser revivido en otra cadena (CBS), como se está rumoreando.

4 . Suits

El drama legal ha tenido una buena racha: se ha convertido en la serie de más larga duración de USA Network. Pero es hora de que la firma de abogados se cierre.

Si bien Suits fue en gran parte un éxito, el programa tuvo que reajustar las cosas para la temporada 8 a partir del alejamiento de Meghan Markle y Patrick J. Abrams y eso ha llevado a una disminución en las calificaciones, ya que el programa ha caído por debajo de 1 millón de espectadores por primera vez. Y aunque USA lo está recuperando para una novena temporada, solo serán 8 episodios (en lugar de 16) y luego cambiará a un spin off.

3 . Arrow

El programa que inició el Arrowverse dejará el universo televisivo de DC a través de su próxima temporada, la misma que solo tendrá 10 episodios en lugar de 23.

Las calificaciones de Arrowhan disminuido a lo largo de los años y su calidad ha fluctuado enormemente, pero también se siente como el momento adecuado para salir. Stephen Amell aparentemente está de acuerdo, ya que informó hace un tiempo a los productores que quería abandonar el programa. Luego hubo discusiones sobre si continuar o no sin él, pero The CW finalmente decidió no dejarlo. El Arrowverse comenzó en 2012, y ahora la red está mirando a la próxima generación de programas de DC, comenzando con la Batwoman de Ruby Rose, lo que significa que Arrow necesita hacer espacio para el futuro.

2 . Vikings

Durante años todo el mundo ha querido su propio éxito similar a Game of Thrones y, hasta el final, Vikings ha hecho un trabajo bastante decente en ello. La épica serie llena de de sangre de History ha llevado a cabo hasta ahora 5 temporadas de acciones de acción, drama y devastación, pero después de un cambio de enfoque importante con Travis Fimmel abandonando el programa, su tiempo se ha acabado.

El programa obtuvo una sexta temporada, por lo que al menos puede tener un final adecuado, y sigue siendo el show de History con mejor calificación de la historia. Pero esas cifras han disminuido en el último año y la cadena ahora mira hacia el futuro: tienen Proyect Blue Book y Knightfall que continúa expandiéndose, e incluso hay un spinoff de Vikings en desarrollo ya que buscan crecer más allá de la serie que realmente ayudó a la señal.

1 . The Punisher y Jessica Jones

Debido a que las razones de la cancelación de cada show son las mismas, ocupan el mismo puesto. Y es que luego de la ruptura entre Marvel y Netflix, ninguna de estas series podía sobrevivir en la plataforma.

Hay una serie de factores en juego aquí: la disminución del interés en un conjunto de programas con rendimientos decrecientes (excepto Daredevil); el costo de hacer estas series cuando Netflix está tan concentrado en el contenido que sea 100% propio; el hecho que no están impulsando a nuevos suscriptores; el arribo de Disney Plus. La segunda temporada de The Punisher debutó pocos meses atrás y fue una gran decepción a decir verdad, con muchas falencias comparada a su primera temporada que fue brillante. Jessica Jones, por otra parte, tendrá su tercera entrega este mes y será el último programa del proyecto de Marvel en Netflix. Esperamos que ella si pueda tener una despedida a la altura de lo que fueron sus ediciones anteriores.