¡Estas son las 10 mejores nuevas series de la primera mitad del 2019!

El 2019 será un año memorable en el mundo de las series. En solo seis meses no solo le dijimos adiós al show más visto de la historia de la televisión, Game of Thrones, sino que también hemos sido congraciados con series nuevas de un altísimo nivel. Sabemos que es difícil elegir entre la enorme cantidad de productos que se estrenan semana tras semana, por eso, aquí en It’s Spoiler Time, te presentamos nuestro ranking de las mejores series nuevas estrenadas en la primera mitad de este 2019.

10 . Deadly Class

Ustedes dirán “¡Pero Deadly Class acaba de ser cancelada!“, bueno, pues sí, pero la verdad es que tengo confianza ciega en que alguna otra cadena continuará este proyecto de los hermanos Russo basado en el cómic de Rick Remender. La serie de SyFy tiene muchísima nostalgia ochentosa, con la mejor música que puedas imaginarte, mucha violencia y, como adaptación de una historia de las viñetas, es de lo más original. Si no has visto la temporada uno, no lo dudes, dale una oportunidad. Y recuerda: #SaveDeadlyClass

9 . Russian Doll

Esta comedia de Netflix se ha ganado un lugar en nuestro ranking, a pesar de que tal vez su trama no sea de lo más original. ¿Por qué? Principalmente, por la labor de Natasha Lyonne, quien siempre deslumbra, pero también porque, a pesar de contar una historia algo repetida, logra conmovernos con humor inteligente y mucha sensibilidad.

8 . Doom Patrol

Después de Titans, creímos que DC Universe no podía mejorar, pero entonces llegó Doom Patrol y todas nuestras expectativas explotaron por los aires. Doom Patrol es una maravilla bizarra, delirante, cómica y con unos personajes que se te meterán debajo de la piel. Imperdible.

7 . Sex Education

Sex Education nos tomó por sorpresa. Esta comedia fue uno de los primeros estrenos del año del gigante del streaming, Netflix, y se convirtió en favorita en cuestión de días. ¿Una serie coming of age más? Sí y no. Sex Education toca toda nuestras fibras íntimas con una inteligencia y emotividad que no se ven todos los días. Queremos mucho más de esta serie y, por suerte, lo tendremos: la segunda temporada ya está confirmada.

6 . What We Do In The Shadows

¿Será posible lograr algo tan genial en la pantalla chica como lo fue What We Do In The Shadows en la pantalla grande? La respuesta es sí. La serie basada en el desopilante film de Taika Waititi y Jemaine Clement es una joya que recién se está estrenando en Latinoamérica. Prepárate para reír como nunca antes.

5 . The Act

The Act es una serie terrible, como lo es la historia en la que se basa. Con Joey King en el papel de Gypsy Rose Blanchard y la enormísima Patricia Arquette como su madre, Dee Dee Blanchard, la miniserie de Hulu cuenta este drama familiar que termina en crimen y que nos pone la piel de gallina.

4 . Love, Death + Robots

Netflix vuelve a sorprender con esta revolucionaria antología de cortos animados para adultos. Para ver en pantalla muy muy grande y disfrutar, cada uno de los 18 episodios que componen la primera entrega de Love, Death + Robots tiene un tono y una estética diferente. Algunos son tan maravillosos que merecen ser vistos varias veces.

3 . Good Omens

¿Cómo no va a estar en el podio la serie de Amazon basada en uno de los libros más preciados de la literatura? Good Omens no solo tiene un elenco espectacular, sino que cuenta la historia de la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett con una fidelidad y hermosura conmovedoras. El propio Gaiman es el showrunner y, en la silla de director, está sentado nada más y nada menos que Douglas MacKinnon, responsable de muchos episodios de Doctor Who.

2 . When They See Us

Una bien reciente de Netflix: When They See Us es una miniserie devastadora de solo cuatro capítulos que desnuda las injusticias de un sistema judicial racista y prepotente, que condena a cinco jóvenes erróneamente. Basada en un caso real, sucedido en 1989, es una de esas series que recordaremos mucho tiempo.

1 . Chernobyl

Uno creería que, en el año que Game of Thrones se despide para siempre, HBO tendría el plato muy lleno como para lanzar un exitazo del nivel de Chernobyl, pero pareciera que no. La miniserie que cuenta como nunca antes hemos visto la tragedia nuclear de la Central Vladímir Ilich Lenin,se ha convertido en un fenómeno inigualable y es la imperdible de este 2019.

Bonus Tracks

Si ya has visto TODAS las del ranking no solo te felicitamos porque eres un verdadero seriéfilo, sino que también te recomendamos tres más que no alcanzaron este top ten pero que han sido también excelentes: Tuca and Bertie, Gentleman Jack y The Umbrella Academy.