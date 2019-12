Estas son las 25 películas que serán preservadas por el Registro Nacional de Cine de EE.UU. en 2019

Como cada fin de año, la Junta Nacional de Conservación de Cine (NFPB por sus siglas en inglés) anunció la lista de 25 películas que se suman al catálogo de producciones preservadas por la Biblioteca del Congreso de EE.UU. debido a su importancia cultural, histórica o su significado estético para la cinematografía.

Este año se cumplen 30 años de haber comenzado esta iniciativa conocida como el Registro Nacional de Cine, el cual ya cuenta con títulos como: Citizen Kane, The Godfather, 2001: A Space Odyssey, Annie Hall, Psycho, Blade Runner, E.T. the Extra-Terrestrial, sólo por mencionar algunas películas.

En este 2019 se escogieron 7 películas dirigidas por mujeres, lo cual es significativo para la historia del cine darle este espacio de equidad de género en algo tan importante como este listado.

A continuación conoce la lista en orden alfabético: