Los misterios y paradojas de la segunda temporada de DARK siguen revolviendo nuestra cabeza. ¡No dejamos de pensar qué pasará ahora que comience la tercera fase! Sabemos que aún quedan muchos cabos por atar y preguntas por resolver, pero afortunadamente no tendremos que esperar mucho tiempo ya que la tercera y última temporada de la serie debutará el siguiente año.

1 . ¿Cuál Jonas llevó a Mikkel hacia las cuevas en 1986?

Sí, sabemos que hay demasiados Jonas en esta temporada y por eso nos preguntamos cuándo y cuál Jonas cometió esta acción. Aunque vemos la escena solo gracias a recuerdos de Mikkel adulto, no se nos muestra si después el Jonas joven original al que hemos seguido todo este tiempo lo lleva en otro momento. También podría ser que se trate de un Jonas de otro universo…

2 . ¿A quién mata Noah joven?

Una teoría sugiere que el hombre que vimos que Noah joven mató en la escena inicial de la temporada se trata nada más ni nada menos que Bartosz adulto. Recordemos que ya vimos la versión adulta de Francisza y, al parecer, de Magnus , cuando Jonas viajó al pasado y conoció a Adam , por lo que no suena descabellado que esta sea la verdadera identidad de ese hombre.

3 . ¿Qué es lo que hará Hannah en 1954?

Después de que tuviera una discusión con Jonas adulto, Hannah viaja al pasado para visitar a Ulrich en el manicomio. Sin embargo, no lo ayuda y le dice a Egon que desea un nuevo comienzo. Por supuesto, podemos asumir que él y Hannah podrían tener un romance; pero de ser así, ¿qué ramificaciones y consecuencias habrá en la historia que ya conocemos?

4 . ¿Adam es realmente Jonas?

Aunque vimos las cicatrices en el cuello de Adam , aún sospechamos que podría tratarse de un engaño, de una manipulación de parte de Adam para que Jonas joven siga sus órdenes. Asimismo, su rostro está tan desfigurado y cambiado que no podemos compararlo con las versiones que ya conocemos. Incluso si Adam es de verdad Jonas , aún necesitamos saber qué ocurre que provoca su cambio de personalidad.

5 . ¿De qué planeta viene la nueva Martha?

6 . ¿Cuál es la historia sobre el ojo de Torben Woller?

7 . ¿Quién es la chica del futuro y qué pasó con ella?

Una teoría sugiere que la chica del futuro es hija de Martha original y Jonas , aunque no parece tan convincente ahora que ella está muerta. Aún así, esta chica debe estar ligada a alguno de los personajes. Al final de la temporada no supimos exactamente qué pasó con ella, por lo que probablemente la volvamos a ver.

8 . ¿Qué decía la carta de Martha que Noah joven le dio a Jonas?

Vimos a Jonas adulto bastante desconcertado y molesto cuando Noah joven le entrega una carta supuestamente firmada por Martha , quien acababa de ser asesinada a manos de Adam . Pero el contenido de la carta no es revelado. ¿Podría ser falsa la carta o se trataba de una carta escrita por Martha del otro universo?

9 . ¿A dónde viajaron Jonas, Bartosz, Magnus y Francisza?

En esa misma escena, Noah joven le dice a Jonas adulto que debía salvar a estos tres chicos. Sin embargo, no sabemos a qué fecha viajaron. ¿Pasado o futuro? Lo interesante es que Adam tiene, supuestamente, a Bartosz, Magnus y Francisza adultos como sus súbditos. ¿Cómo es que crean Sic Mundus ?

10 . ¿Cuál es la conexión de Aleksander con el hermano de Clausen?

Algo nos dice que el pasado de Aleksander , quien supuestamente usurpó la identidad del hermano del detective Clausen , será importante en la última temporada. Hasta el momento se cree que Aleksander lo mató, pero no sabemos por qué ni cuál era su relación.

11 . ¿Quién se lleva a la hija de Elisabeth y Noah al pasado?

Por lo que vimos en el episodio final, Noah joven se relaciona con Elisabeth después de verse por primera vez en el bunker antes del apocalipsis, pero no sabemos cómo más adelante su hija, Charlotte , que a la vez es la madre de Elisabeth , viaja al pasado y es criada por H.G. Tannhaus .

12 . ¿Por qué Noah y Helge capturaron específicamente a esos niños?

Una duda que no se resolvió en esta temporada es por qué Noah y Helge escogieron específicamente a esos chicos para el prototipo de la máquina del tiempo. ¿Qué tenían ellos que otros niños no tenían? ¿Por qué solo hombres y no mujeres?