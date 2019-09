Estas son las mejores opciones para interpretar a Moon Knight

Uno de los personajes más oscuros de Marvel, pero también más distintivo y cinematográfico, se sumará al MCU y no podría haber un mejor momento… Ex boxeador y marine de los EE. UU., Moon Knight sin duda aportará algo que aún no vimos en el MCU. Ha sido mercenario antes, tiene problemas psicológicos y mucha de su historia y su armamento está inspirado en la luna y la mitología egipcia.

Sin duda Marvel/Disney necesitará un actor muy particular para él, así que aquí les dejamos las mejores opciones dado que el mar de dudas ante esta interpretación es TREMENDA.