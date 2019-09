Estas son las mejores películas protagonizadas por DiCaprio

Aunque tenga en su haber solo un Oscar a mejor actor, Leonardo DiCaprio es uno de los mejores artistas de esta generación. Con su participación en Once Upon a Time in Hollywood, Leo ha vuelto a demostrar porqué los grandes directores de la industria del cine lo eligen: su Rick Dalton es, probablemente, lo mejor de la película de Tarantino. DiCaprio tiene una carrera prolífica y, sin duda, vale la pena revisarla de punta a punta, pero si quieres una pista de dónde empezar, te dejamos cinco films que no te puedes perder de su carrera.

1 . Titanic

El film que lo lanzó a la fama mundial. En esta obra monumental de James Cameron, Leo interpreta a Jack, un joven de clase baja que encuentra el amor con Rose, interpretada por Kate Winslet, una chica de la alta sociedad. Su romance se verá interrumpido por la tragedia. Si no la has visto aún, todavía no es tarde para sumarse al debate sobre si Leo entraba o no en la puerta sobre la que flota Rose. ¿Tú qué crees?

2 . The Revenant

La película que logró lo que parecía imposible: que Leo gane un Oscar a mejor actor. Dirigida por Alejandro González Iñárritu, cuenta la historia de Hugh Glass, un explorador que mientras recorría el costado más salvaje de Estados Unidos es atacado por un oso y, luego, traicionado por sus compañeros. En este film, Leo demuestra que es capaz de cargarse cualquier película sobre la espalda y nos entrega un personaje que sufre las peores calamidades y, por su pura fuerza de voluntad y valentía, se levanta para cobrar venganza.

3 . The Wolf of Wall Street

Dirigido por Martin Scorsese, Leo nos entrega uno de sus personajes ya más icónicos y celebrados: Jordan Belfort, el corredor de bolsa más salvaje y peligroso que alguna vez hayas visto. En The Wolf of Wall Street, DiCaprio comparte cartel con Margot Robbie, con quien se reencontró en Once Upon a Time in Hollywood.

4 . Inception

Otro film monumental que lo tiene a Leo como estrella, esta vez dirigido por Christopher Nolan. Esta película del 2010 es para ver una y mil veces, ya que su final se presta a múltilples interpretaciones, pero lo que sí no está sujeto a la duda es el destacable trabajo de DiCaprio interpretanto a Dom Cobb, este ladrón especializado en robar ideas y pensamientos de los sueños mismos de las personas.

5 . Django Unchained

Este es otro film que reúne a Leonardo DiCaprio y a Quentin Tarantino y, aunque Leo no es el protagonista de esta película, su interpretación del despiadado Monsieur Calvin Candie ha quedado en la memoria de todos, especialmente por la escena en la que el actor se cortó su mano en un arranque de furia de su personaje y continuó filmando, sin salirse de personaje, demostrando su compromiso y profesionalismo.

Resumiendo…

Como decíamos al comienzo, Leonardo DiCaprio es, sin duda, uno de los mejores (sino el mejor) actores de su generación. A pesar de que elegimos estas cinco, hay muchas otras películas en las que el actor que interpreta a Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood ha participado y son memorables. ¿Cuál es tu favorita?