Estas son las películas más decepcionantes de lo que va de 2019

5 . Men In Black: International

La dupla de Tessa y Chris prometía mucho y el mundo de MIB es tan rico e imaginativo que había múltiples opciones de cómo se podía manejar la historia. No obstante, ante algunos choques creativos informados durante la producción, el guión fue escrito sobre la marcha y la historia es el reflejo de ese problema. La trama es poco imaginativa y en sí es inferior al talento de los actores, los personajes y el mundo de la franquicia.

4 . Hellboy

La película parecía ser una versión más aterradora a la anterior y por lo tanto similar a los cómics. Además, el elenco, particularmente David Harbour , se veía genial y la apariencia de Hellboy era espectacular. El primer tráiler reacomodó las expectativas, puesto que no fue muy bueno, pero aún así había un gran entusiasmo de que esta podría ser la oportunidad para que el Gran Rojo pueda volver a ser un personaje relevante en el cine. Desafortunadamente, fracasó.

3 . Triple Frontier

Con un reparto estelar, esta historia sobre algunos soldados de Operaciones Especiales había tardado mucho en gestarse y prometía ser un drama de alto nivel que tenía todo el potencial para ser un éxito. Triple Frontier no es una mala película en sí, pero es mucho más lenta y aburrida de lo que imaginábamos. Esto se debe fundamentalmente a cuestiones narrativas: la historia es algo desprolija y se desvía demasiado del núcleo de la trama.

2 . X-Men: Dark Phoenix

Esta debería haber sido una despedida espectacular ya que la película se basaba en uno de los arcos de cómics más elogiados de todos los tiempos. A su vez se podría haber aprovechado la popularidad de Sophie Turner en Game of Thrones. Incluso con las preocupaciones sobre las reescrituras, había suficiente material para creer que sería un muy buen film. Bueno, no fue así. El guión es demasiado básico, las motivaciones de los personajes son tontas y las escenas de acción no aprovechan por completo los poderes de cada mutante.

Los efectos son buenos y el rendimiento de Michael Fassbender es excelente, pero no hay casi nada más para destacar sobre este triste final de los X-Men de Fox.