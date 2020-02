Estas son las películas que no debes dejar de ver este fin de semana de PURO amor

El día de San Valetín ya está aquí y por supuesto que hay opciones de películas que puedes ver desde la comodidad de tu casa ya sea en plataformas de streaming o bien conseguirlas en formato físico de DVD o Blu Ray. El amor es amor en todas sus presentaciones y por eso hicimos una selección de distintas películas románticas y de amistad, clásicas y atípicas, que te harán querer (o huir) aún más de ese amor, amigo, amigovio, amigo con derechos e incluso a tus mascotas.

1 . Cold War (2018)

Pawel Pawlikowsky desarrolla la historia de amor más autodestructiva en Cold War (2018), la de Zula y Wiktor en el contexto de los años 50 y la Guerra Fría. Ella una cantante con una excelente voz y él un compositor y director de orquesta no pueden estar juntos pero tampoco el uno sin el otro. Cold War compitió como Mejor Película Extranjera en los Oscar en el 2018 y perdió ante Roma de Alfonso Cuarón. Ambos directores son grandes amigos y se pidieron consejos el uno al otro mientras realizaban sus proyectos.

2 . Call Me by your Name (2017)

Con esta película donde la frase “el amor es amor” toma mucho más sentido. Call Me by your Name (2017) es la historia de Elio, un adolescente que se encuentra en pleno despertar de su sexualidad cuando conoce a Oliver, un joven adulto que hará algunas prácticas con el padre de Elio y permanecerá con ellos por todo el verano en una campiña italiana. El director Luca Guadagnino logra crear una excelente adaptación del libro de André Aciman y por esto se hizo de una estatuilla dorada como Mejor Guión Adaptado. Desde ese momento se habló de una secuela que resuelva esta historia de amor tan conmovedora.

3 . A Star is Born (2018)

Bradley Cooper dirige y protagoniza este drama romántico. Alie (Lady Gaga) es mesera en un restaurante y en las noches canta en un bar nocturno de drag queens; Jackson (Bradley Cooper) es un cantante de música country muy famoso que la escucha cantar por casualidad. Ambos entran en una relación destructiva en la que deben pelear con sus propios demonios. Una historia de amor semiamarga que está filmada de una manera cercana al documental en las escenas que tienen que ver con los conciertos para crear el realismo que el director le imprime a los personajes. Esta película logró darle la nominación al Oscar a Lady Gaga como Mejor Actriz y a Bradley Cooper como Mejor Actor, pero sólo obtuvo un premio a Mejor Canción por Shallow.

4 . La Délicatesse (2011)

Basada en la novela homónima de David y Stéphane Foenkinos, La Délicatesse (2011) cuenta la historia de Nathalie, una joven que conoce al amor de su vida y se casa con él, pero al morir este entra en una profunda depresión y cambia radicalmente su forma de ser. En su proceso de readaptación conoce a un chico sueco muy atípico para sus gustos pero que le cambiará la vida. Con giros de tuerca inesperados, esta es una historia acerca de la aceptación, el dolor y, por supuesto, el amor.

5 . Disobedience (2017)

Poco se habla del amor de las personas del mismo sexo dentro las organizaciones religiosas un tanto ortodoxas y las repercusiones de este “pecado” dentro de ellas. Disobedience (2017) de Sebastián Lelio toca una membrana sensible entre lo que es correcto y lo que le debe de importar a la gente. Pareciera que la sociedad es Dios al tratarse de juzgar al prójimo y querer defender lo que para ellos es lo “correcto”. Ronit y Esti son mejores amigas desde la infancia dentro de una comunidad judía ortodoxa. Ronit es hija del rabino principal y está destinada a ser la joya de alto precio moral para otro joven que sea digno de ella, por supuesto sin que haya amor ni atracción de por medio. Esti es su amor imposible. Ronit huye sin dejar rastro y sulo regresa al enterarse que murió su padre. Un tema sensible que habla sobre la aceptación, la sexualidad, la religión y el amor en sus diferentes niveles, pero ante todo del libre poder de decisión que radica en cada uno de nosotros.

6 . Hachi: A Dog’s Tale (2009)

Lasse Hallstrom nos cuenta la historia real del perro Hachiko, el cual que esperó 10 años por su dueño a que volviera.. y este estaba muerto. Si queremos hablar de amor, esta es una de las expresiones más puras y desinteresadas que puedes ver. Te retamos a que no sueltes ninguna lágrima y ni un sólo ¡awwwww! de ternura. Richard Gere protagoniza esta historia sobre lealtad, amistad y amor que rebasa cualquier brecha entre amo y mascota.

7 . The Loved Ones

Amor en todo su esplendor hasta grados obsesivos con esta película australiana. Brent, el chico guapo de la escuela rechaza a Lola cuando ella lo invita al baile de graduación. Ella de inmediatamente comienza un plan para secuestrarlo y torturalo sólo porque lo ama demasiado. Esto sin duda es una opción diferente y es un tipo de amor que va más allá de lo destructivo: pasa a lo terrorífico e intransigente. ¡No apta para estómagos débiles y corazones rotos!

8 . Unfaithful (2002)

Adrian Lyne dirigió Unfaithful (2002), un drama romántico con tintes de suspenso que te deja con la boca abierta por su pareja de actores, nada más ni nada menos que Diane Lane y Richard Gere. Su historia acerca de una pareja, en la que ella es la infiel al tener una infatuación con un joven es impresionante: su esposo descubre esta relación y accidentalmente lo mata en una riña al reclamarle. Una historia que habla sobre el perdón por amor en dimensiones que pudiéramos pensar que son imposibles.

9 . The Shape of Water

The Shape of Water (2017) es probablemente una de las mejores películas de la década con su historia romántica de monstruos ya que alaba las diferencias y las abraza como ninguna otra historia moderna. Guillermo del Toro se llevó varios Oscar por contar de diferente forma una historia que de niño le gustó, la del monstruo de la laguna negra. En una clase magistral que dio en Morelia dijo que le había impactado que el monstruo no se quedara con la mujer bella y que había una armonía escondida debajo de ese discurso de terror. Por supuesto, en The Shape of Water el director transforma esta historia en esas que dan lecciones de vida y que están contadas con amor hacia el cine, pero más que nada al espectador.

10 . One Day (2011)

Emma y Dexter se conocieron en una noche de graduación y desde ese día por muchos años siempre el mismo día se ven, se extrañan, se hablan, se lloran, se enojan. Una película que habla de la amistad y del amor que sale de ella al convivir tanto con alguien con el que la química es extraordinaria. Anne Hathaway y Jim Sturges protagonizan este drama romántico que toma toda una vida para encontrar el amor.