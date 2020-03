5 . Difundió fotos privadas de Amy

4 . Matar a Seymour

Bender se irrita porque Fry se perderá su espectáculo de magia para revivir a su perro muerto y, en un ataque de ira, arroja el fósil de Seymour al magma mientras ríe. Una vez que se da cuenta de que su amigo está realmente triste y no solo lo hace para llamar la atención, interviene y salva el día. Sin embargo, solucionar un problema que creó por su cuenta no es realmente digno de algún elogio Además, sin la demora de Bender , el final podría haber sido feliz y no el más triste del show.

3 . Ser un pésimo faraón

2 . Casi provoca el fin del mundo… dos veces

Pensar que Bender estuvo a punto de destruir el planeta en dos ocasiones, y que eso aún no es lo peor que ha hecho, lo pinta de cuerpo entero. En la primera, se ve obligado por las señales en su antena a causar estragos. Intenta terminar con la humanidad, pero finalmente decide no hacerlo porque escucha que no habrá licor en el nuevo mundo. Y el hecho de que tenía la capacidad de decidir sugiere que no estaba siendo completamente controlado para empezar.

En la segunda ocasión, usando uno de los inventos del profesor, hace copias más pequeñas de sí mismo para hacer sus tareas. Finalmente, estos Benders se vuelven microscópicos y comienzan a reelaborar moléculas para convertir el agua en alcohol y casi mata a todos.