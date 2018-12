Si aún no has visto nada, aquí te dejamos bien en claro los porqués debes maratonearla ya.

Este año Ryan Murphy logró sorprendernos una vez más: este 2018 estrenó Pose , una nueva serie cargada de color y sobre todo de inclusión. Esta serie, ambientada en 1987 , nos enseña sobre cómo se relacionan distintos segmentos de la sociedad en New York : es que mientras nos adentramos a un mundo de ballrooms tenemos a la vez el auge de la era Trump con toda su ostentación y lujo.

1 . Pone al descubierto una realidad

Pero el mundo queer no es lo único que se pone de manifiesto: la serie también muestra el mundo vinculado a la era Trump , donde los excesos están a la orden del día, y además muestra cómo aquellos con algo de poder logran esconder todo debajo de la alfombra y utilizar su dinero como método de control.

Pose se mete de lleno en una realidad que es compleja para quienes la viven; lo que se destaca no es que lo hace poniendo a los protagonistas en una postura de víctimas, sino que ellos muestran el orgullo de sus elecciones a pesar de las tristezas y decepciones que se han llevado por su entorno.

2 . HIV

Al estar ambientada en 1987 veremos cómo comenzó a propagarse el virus del HIV pero centrándonos en la desinformación presente en esa época donde el foco de contagio se vestía en las personas provenientes a la comunidad LGTBQ+ . Y no solo eso: también veremos el destrato que sufren aquellos que padecen la enfermedad.

3 . Inclusiva

Las protagonistas del show son MJ Rodriguez , Indya Moore , Dominique Jackson , Hailie Sahar y Angelica Ross . Además, son acompañadas de otros grandes como Evan Peters , Pray Tell, James Van Der Beek y Kate Mara por nombrar algunos de los actores y actrices transgénero que forman parte del show.

4 . Las problemáticas LGBTQ+

Pose no hace oídos sordos a problemáticas que atañen de lleno al colectivo, ni tampoco las disminuye: seremos testigos de la discriminación tanto fuera como dentro del colectivo.

5 . Habla de la familia

Pose habla de la familia, porque no hay una sola: no está solo la que cría, sino también aquella que se elige. Las casas que compiten son, en el fondo, familias; algunas más unidas que otras, donde la exigencia está en mejorar día a día para lograr un futuro centrado en los grandes sueños de cada uno y donde, sobre todas las cosas, no se juzga.

Así que sí, tendremos mucha emoción y mucho llanto asegurado al ver esta serie.