El verdadero nombre de esta novela ligera/manga/anime es Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka (¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra?)… así que, de cuates, llamémoslo DanMachi. Para ser francos, aunque la novela ligera de Funjino Omori no conquistó precisamente en Japón allá en 2013, a la fecha hay 14 volúmenes y en parte es gracias al goloso manga y anime que llegaron después (el manga en otoño de aquél año y la primera temporada del anime hasta verano de 2015). La curvilínea loli-diosa Hestia conquistó los corazones de miles no solo en Japón sino en el resto del mundo.

Pero punto y aparte de la lindísima y despistada diosa –y eterna enamorada del protagonista Bell–, el talento de J.C. Staff y Gencopermitieron que el éxito se extendiera a una OVA llena de fan service, un no tan exitoso spinoff de nombre Sword Oratoria en 2017 y una bonita (aunque corta e inclonclusiva) película a principios de este 2019. Pero este verano finalmente llegó la temporada 2 a Crunchyroll, quienes la transmiten por simulcast todos los viernes. ¿Vale la pena verla? ¡Sí, y estas son nuestras razones! Nota: prometemos no incluir a Hestia…¡aunque francamente fue muy difícil omitirla!

1 . La animación de un experimentado J.C. Staff

El estudio de animación J.C. Staff ha tenido una clara evolución desde los 21 episodios y OVA de 2015 a esta segunda temporada y reciente película anime. En el ínterin han hecho cosas tan peculiares y diferentes como Hi Score Girl, Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks? e incluso la polémica temporada 2 de One-Punch Man, donde se alabó su uso de CG en animación tradicional. ¡Y lo que vemos en DanMachi II es muy, muy bueno!

2 . Todo ese fan service (además de Hestia)

Nos resistimos a usar un jugoso GIF de Hestia tan solo para demostrarles que, sin que sea necesariamente un pretexto como en Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?, las chicas lindas aparecen a discreción en esta nueva temporada, aunque eso sí: jamás de una forma vulgar ni degradante para nuestras queridas mujeres. ¡Puro agasajo visual!

3 . Nuevamente, todo gira en torno a la familia

Si no lo habían notado, el logo mismo de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? lleva la frase “Familia Myth” en la parte de abajo, y es algo que queda patente también en esta historia, que se basa en la competencia y alianzas entre familias encabezadas por dioses que decidieron convivir con los humanos. Los valores morales y las moralejas de vida no son constantes, pero sí bien logradas.

4 . Arcos dinámicos y fascinantes

Algo que sagas anime con Dragon Ball padecen es extender absurdamente los arcos de los materiales base. DanMachi II hace todo lo contrario, entregando historias dinámicas que no se sienten aceleradas, pero tampoco absurdamente largas. El arco del repugnante Apolo y de la tierna Haruime fluyeron increíble, y se espera más en los siguientes episodios. ¡Trágate eso, One-Punch Man 2 y SAO 3!

5 . La impecable música y actuaciones

Tanto los opening y ending de Yuka Iguchi, como la banda sonora de Keiji Inai son una delicia, de inicio a fin de cada episodio. Las voces de los seiyuu Yoshitsugu Matsuoka, Inori Minase, Maaya Uchida, Saori Oonichi y Yoshimasa Hosoya son fabulosas. No sabemos cómo quedó ese rumorado doblaje latino, ¡pero nos quedamos con la versión japonesa que ofrece Crunchyroll!