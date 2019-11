Estas son las series internacionales de Netflix más vistas por los mexicanos

Para festejar el estreno de la segunda temporada de The End of the F***ing World (sí, ya está disponible en la plataforma roja), Netflix develó algunas de las series internacionales más vistas por el público mexicano.

El estudio de Netflix mostró que además de The End of the F***ing World de Reino Unido, los mexicanos amamos Dark de Alemania, The Rain de Dinamarca, La Casa de Papel de España, Bodyguard de Reino Unido y Sex Education de Reino Unido. En resumen, amamos las producciones del hogar de la Reina Isabel o ¿no?

De acuerdo con los datos que comparte la plataforma roja, “cada día más de un millón de espectadores en México disfrutan de series y películas internacionales que se producen en todo el mundo – hasta 60% más que el año pasado”.

“La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país”, comentó Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales, en un comunicado.