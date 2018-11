Estas son nuestras apuestas sobre quién muere en la boda de Connor y Oliver – How To Get Away With Murder

La quinta temporada de How To Get Away With Murder nos está dejando sin palabras y por supuesto que estamos ansiosos por descubrir quién es el muertito de esta temporada.

Semana tras semanas hemos recibido pequeños detalles sobre el incidente, aunque aún seguimos en blanco… ¿Por qué el bebé de Laurel y Wes estaba solo en el bosque y con quién estaba previamente? ¿Por qué Bonnie parece terminar con la vida de la persona que yace en el suelo? Y, por supuesto, ¿a quién le dice que se lleve el cadáver? ¡Miles de preguntas y ninguna respuesta!

Por ese motivo, y porque ya estamos por descubrirlo en el final de media temporada, te presentamos a las únicas 3 posibles víctimas de esta nueva ‘boda roja’ de la televisión.