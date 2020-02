Estas son nuestras poderosas razones para que veas este anime CGI (¡seas gamer o no!)

Hace algunos días Netflix estrenó de manera discreta Dragon Quest: Your Story, un anime CGI que llegó a cines de Japón hace algunas semanas con buen éxito en taquilla, principalmente debido a que en aquella región hay un asombroso fandom de la saga de videojuegos que inició en el año de 1986.

Y aunque la crítica internacional en sí no ha sido amable con esta película de 1 hora y 42 minutos, nosotros encontramos razones válidas para que no se pierdan esta gran aventura para toda la familia… ¡sean videojugadores o no!